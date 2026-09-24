Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на ВСС от квотата на съдиите.

Допуснатите са Тодор Гуров, съдия в Софийски градски съд, Васил Петков, съдия във Военно-апелативен съд, Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административен съд - Пазарджик, Мария Терзийска – заместник председател на Окръжен съд – Варна, Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд, Даниела Александрова – заместник-председател на Софийски районен съд, Надя Пеловска-Дилкова – председател на Окръжен съд – Враца, Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд и Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд.

Допуснати са още Стефан Илиев - съдия в Апелативен съд - София, Красимир Мазгалов – заместник-председател на Софийски градски съд, Владимир Вълков - съдия в Апелативен съд, Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, Асен Цветанов - председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийски районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник и Явор Колев - съдия във Върховния касационен съд.

Решенията подлежат на обжалване в тридневен срок пред смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора за членове на ВСС от квотата на прокурорите на 10 септември.