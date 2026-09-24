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Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку

Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку
АП/БТА

Британецът оглави и двете тренировки, а Мерцедес завърши втората сесия с две коли на върха

Джордж Ръсел приключи по категоричен начин първия тренировъчен ден преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Мерцедес даде най-доброто време и във втората свободна тренировка по улиците на Баку.

Британецът записа обиколка за 1:43.347 минути и изпревари с 0.552 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели.

Ръсел беше начело през почти цялата сесия. Още 12 минути след началото той измести Макс Верстапен от първата позиция с време 1:44.537 минути, постигнато с гумите със среднотвърда смес.

Антонели пропусна повече от половин час заради проблем в хидравликата, получен по-рано през деня. Италианецът се върна на трасето след прекъсването с червен флаг и успя да осигури първите две места за Мерцедес.

Сесията беше спряна след катастрофа на Арвид Линдблад от Рейсинг Булс. Инцидентът забави квалификационните симулации на отборите, но след подновяването Ръсел продължи да подобрява резултата си.

Макс Верстапен завърши трети с изоставане от 0.827 секунди. След него се наредиха двамата пилоти на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

Ландо Норис остана шести с пасив от 1.484 секунди спрямо Ръсел. Пиер Гасли даде седмо време за Алпин, Оскар Пиастри завърши осми, а Исак Хаджар допълни първата деветка.

С най-добри времена и в двете петъчни тренировки Ръсел даде сериозна заявка преди квалификацията в Баку.

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