Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Джордж Ръсел записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1.

Сесията по улиците на Баку беше изпълнена с прекъсвания и жълти флагове, които попречиха на много пилоти да направят чисти бързи обиколки. Ръсел също трябваше да прекрати първия си опит, но впоследствие оглави класирането с 1:45.387 минути.

Британецът изпревари с четири десети световния шампион Макс Верстапен от Ред Бул. Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън заеха съответно третата и четвъртата позиция.

Вторият пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели завърши пети, въпреки че болидът му загуби хидравлично налягане. Италианецът беше принуден да прекрати участието си преди края на сесията.

Оскар Пиастри се нареди шести с Макларън, докато неговият съотборник Ландо Норис остана едва 14-и. Британецът не успя да направи бърза обиколка с меките гуми.

Най-сериозни проблеми имаше Исак Хаджар. Пилотът на Ред Бул получи техническа повреда и остана на последната 20-а позиция.