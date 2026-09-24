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Венко Сабрутев критикува ПБ за готвените данъчни и икономически промени

Венко Сабрутев критикува ПБ за готвените данъчни и икономически промени
Снимка: БТА

ПП подкрепя данъчните облекчения за деца и семейства

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Венко Сабрутев отправи остри критики към част от подготвяните данъчни и икономически промени. Пред NOVA NEWS той заяви, че според него съвкупният ефект от мерките ще бъде увеличаване на финансовата тежест върху домакинствата.

„Общата оценка е, с една дума, обедняване на българското население“, заяви Сабрутев. Като аргументи той посочи очакваните промени при минималната работна заплата, бързите кредити, майчинството, ваучерите за храна и данъчното облагане на имотите. Към тях депутатът добави и увеличението на разходите за горива, електроенергия, вода, парно и винетки.

По отношение на данъчните облекчения за семейства с деца Сабрутев заяви, че ПП подкрепя подобна политика. По думите му именно по време на участието на формацията в управлението размерът на облекчението е бил значително увеличен.

„Данъчните облекчения за деца всъщност са политика, която „Продължаваме Промяната“ направи“, каза той. И допълни, че към момента в парламента все още няма внесен законопроект за ново увеличение и коментира: „С едната ръка дават, с другата - вземат“.

Депутатът даде пример с евентуалното облагане на ваучерите за храна. По негови изчисления при ваучери за 100 евро месечно и ставка от 7% едно домакинство би загубило 84 евро за година. Според него, ако към това се прибави и по-високото облагане на имотите, допълнителните разходи може да надхвърлят ползата от увеличените данъчни облекчения за деца.

Сабрутев коментира и предстоящите бюджетни дебати за 2027 г. Според него опозицията трябва да види конкретните предложения на управляващите, преди да определи позицията си.

Особено остри бяха критиките му към приетите на първо четене промени, свързани с потребителските и бързите кредити. Сабрутев заяви, че според неговия прочит за заемите до три минимални работни заплати се премахва досегашният таван на разходите.

Народният представител коментира и президентската кампания и подкрепата на ПП-ДБ за Андрей Гюров. Той заяви, че Гюров се ползва с широка обществена подкрепа и го определи като „нормален проевропейски кандидат за президент“.

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