Вучич: НАТО бомбардира Сърбия заради хуманитарна катастрофа, която не се случи

Границата между мира и конфликта става все по-малко видима, а последиците от сблъсъците между глобалните и регионалните сили вече засягат и държави, които не са пряко въвлечени във войни. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в речта си пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По думите му ситуацията е сериозно предизвикателство за малките и средните държави, сред които и Сърбия. Вучич заяви, че международната система, позната досега, вече не съществува, а светът навлиза в нов международен ред, структуриран около два основни центъра на сила и все по-влиятелни регионални играчи.

Значителна част от речта на сръбския президент беше посветена на отношенията между Сърбия и държавите от НАТО и на бомбардировките над Сърбия и тогавашна Югославия през 1999 г.

"Нито един сръбски войник или полицай не е стъпвал на територията на друга държава, въпреки това беше взето решение за бомбардирането на Сърбия. НАТО бомбардира Сърбия заради потенциална хуманитарна катастрофа, която така и не се случи. Единствената официално посочена причина 19 държави от НАТО да нападнат суверенна държава беше предотвратяването на потенциална хуманитарна катастрофа. Такава катастрофа не се случи. Все още не съм виждал подобен пример никъде по света", коментира от трибуната Вучич.

Сръбският президент отправи и критики към Хърватия, като направи остро изказване за историческото наследство и използването на нацистки символи.

"Най-трудното за нас в Сърбия е да виждаме как в нашето обкръжение нацизмът отново се възражда и заема място в обществения живот, особено в Република Хърватия, която се гордее с нацисткото си минало и с използването на нацистки лозунги и символи и днес", допълни още той.

Вучич заяви, че светът все повече се организира около два основни центъра на сила, докато паралелно с това се увеличава броят на регионалните играчи с политически, икономически, военни и технологични възможности.

Според него тези държави се стремят самостоятелно да оформят средата около себе си и да оказват влияние върху глобалните процеси в съответствие със собствените си интереси.

"Най-големият проблем днес не е липсата на правила или политически принципи, а фактът, че те не са били спазвани в миналото и не се спазват сега", заяви Вучич.

Той допълни, че според него вече не е възможно да бъде затворена "кутията на Пандора", отворена вследствие на нарушенията на Устава на ООН и принципите, върху които досега се е основавал международният ред.

Вучич критикува и държавите, които според него настояват за спазване на международното право по отношение на войната в Украйна, но са мълчали или са участвали в неговото нарушаване в други случаи. Като пример той посочи държавите, признали независимостта на Косово.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията от 2011 г. с посредничеството на Европейския съюз.

"За много от вас това звучи като далечно минало, но раните, нанесени на международното публично право, стават все по-дълбоки и по-тежки", каза Вучич.

По думите му принципите за зачитане на Устава на ООН и основаното на него международно право вече не функционират по начина, по който са функционирали досега.