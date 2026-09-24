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Никола Цолов ще стартира от полпозишън в спринта в Баку

Никола Цолов ще стартира от полпозишън в спринта в Баку
БТА

Българският пилот завърши десети в първата квалификация, а основният му съперник за титлата Рафаел Камара се нареди пети

Никола Цолов ще потегли от първата позиция в спринтовото състезание от Формула 2 в Баку. Българският пилот на Кампос Рейсинг завърши десети в първата квалификация и се възползва от обърнатата стартова решетка.

Цолов даде пето време при първата си бърза обиколка, която завърши за 1:55.957 минути. При следващия опит обаче българинът беше блокиран от Сиан Шийлдс и трябваше да намали темпото.

В същото време основният му съперник за титлата Рафаел Камара направи обиколка за 1:55.621 минути и измести Цолов от петата позиция. До края на сесията лидерът в шампионата се смъкна до десетото място, което обаче му осигури полпозишън за спринта.

Камара ще започне едно от двете основни състезания от петата позиция. Втората квалификационна сесия предстои след кратка пауза.

Цолов започна удължения състезателен уикенд в Азербайджан като лидер в генералното класиране със седем точки аванс пред Камара. Третият в подреждането Габриеле Мини, който изостава с още 17 точки, остана едва 14-и в първата квалификация.

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