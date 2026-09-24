СОС прие бюджета на столицата - 300 млн. евро са предвидени за инвестиции

Столичният общински съвет прие бюджета за 2026 година.

Бюджетът бе приет с 49 гласа „за“, 6 „против“ и трима въздържали се след проведен двучасов дебат.

Общият размер на бюджета е 1,543 млрд. евро. Около 300 млн. от тях са предвидени за инвестиции – за изграждане на булеварди, детски градини, училища и подобряване на градската среда.

Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт.

Кметът на София Васил Терзиев определи пред журналисти приемането на бюджета като закъсняло заради по-късното приемане на държавния бюджет. По думите му бюджетът за 2026 г. на практика обхваща около три четвърти от годината.

"Истинската работа по бюджета предстои с подготовката на финансовата рамка за 2027 г.", каза Терзиев. Той посочи, че общината има ангажимент да запознае общинските съветници възможно най-рано с рамката, основните политики и проектите, които ще бъдат предложени за следващата година.

Кметът отбеляза, че голяма част от заложените капиталови разходи вече са в напреднал етап на реализация. Сред основните приоритети той посочи образованието, градския транспорт, инфраструктурата, средата в кварталите и развитието на зелената система, предава БТА.

По думите му, колкото и да е рекорден един бюджет, средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Затова е необходимо да се търси ефективност при всеки проект, както и допълнителни възможности за финансиране, включително чрез публично-частни партньорства.