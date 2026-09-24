Кукурея: На „Бернабеу“ освиркват бързо, но разбирам изискванията

Марк Кукурея разказа за началото на престоя си в Реал Мадрид и призна, че отборът все още преминава през процес на адаптация към новия стил на игра.

Испанският национал обясни, че „белите“ разполагат с футболисти, които предпочитат бързите атаки, но според него понякога тимът трябва да задържа топката по-дълго и да контролира по-добре темпото.

„Винисиус, Мбапе и Белингам обичат да тичат. Понякога, когато си върнем топката, атаката вече е далеч напред и нямаме време да се включим. Има моменти, в които трябва да задържаме топката повече и да контролираме играта“, заяви Кукурея.

Защитникът говори и за взаимодействието си с Винисиус Жуниор по левия фланг. Двамата почти не са имали време да работят заедно в тренировките, преди да започнат официалните мачове.

„Харесва ми това, което виждам от него, и начинът, по който се старае. Виждам, че работи за отбора и се опитва да свърши своята част от задачите, а това е добро начало“, каза испанецът.

Кукурея призна, че Жозе Моуриньо го е изненадал приятно. Преди трансфера си той познавал португалския специалист единствено от публичните му изяви и работата му в други клубове.

„Той е много добър човек и е близък с играчите. Засега винаги е в добро настроение. Искаме да продължим с него и се надявам да имаме успешен период“, сподели бранителят.

Испанецът коментира и високите очаквания на привържениците на „Сантиаго Бернабеу“, които понякога освиркват футболистите още при първите колебания.

„Свикнал съм да ме освиркват, но тук го правят бързо. Тази публика е видяла много велики играчи и магически вечери. Разбирам го като изискване към нас да даваме повече“, заяви Кукурея.

Според него Реал разполага с огромно индивидуално качество, но все още трябва да работи върху баланса и позиционирането си.

„Понякога оставаме разпокъсани и атакуваме твърде бързо. Работим върху това с видеоанализи, но все още е рано. Отборът е много сплотен, има голямо желание да се подобрява и да направи нещо голямо“, завърши защитникът.