Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кукурея: На „Бернабеу“ освиркват бързо, но разбирам изискванията

Кукурея: На „Бернабеу“ освиркват бързо, но разбирам изискванията
АП/БТА

Защитникът говори за адаптацията си в Реал Мадрид, партньорството с Винисиус и работата с Жозе Моуриньо

Марк Кукурея разказа за началото на престоя си в Реал Мадрид и призна, че отборът все още преминава през процес на адаптация към новия стил на игра.

Испанският национал обясни, че „белите“ разполагат с футболисти, които предпочитат бързите атаки, но според него понякога тимът трябва да задържа топката по-дълго и да контролира по-добре темпото.

„Винисиус, Мбапе и Белингам обичат да тичат. Понякога, когато си върнем топката, атаката вече е далеч напред и нямаме време да се включим. Има моменти, в които трябва да задържаме топката повече и да контролираме играта“, заяви Кукурея.

Защитникът говори и за взаимодействието си с Винисиус Жуниор по левия фланг. Двамата почти не са имали време да работят заедно в тренировките, преди да започнат официалните мачове.

„Харесва ми това, което виждам от него, и начинът, по който се старае. Виждам, че работи за отбора и се опитва да свърши своята част от задачите, а това е добро начало“, каза испанецът.

Кукурея призна, че Жозе Моуриньо го е изненадал приятно. Преди трансфера си той познавал португалския специалист единствено от публичните му изяви и работата му в други клубове.

„Той е много добър човек и е близък с играчите. Засега винаги е в добро настроение. Искаме да продължим с него и се надявам да имаме успешен период“, сподели бранителят.

Испанецът коментира и високите очаквания на привържениците на „Сантиаго Бернабеу“, които понякога освиркват футболистите още при първите колебания.

„Свикнал съм да ме освиркват, но тук го правят бързо. Тази публика е видяла много велики играчи и магически вечери. Разбирам го като изискване към нас да даваме повече“, заяви Кукурея.

Според него Реал разполага с огромно индивидуално качество, но все още трябва да работи върху баланса и позиционирането си.

„Понякога оставаме разпокъсани и атакуваме твърде бързо. Работим върху това с видеоанализи, но все още е рано. Отборът е много сплотен, има голямо желание да се подобрява и да направи нещо голямо“, завърши защитникът.

Още по темата

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Луис де ла Фуенте: Мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид

Луис де ла Фуенте: Мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид

Мбапе: Ако искаш да бъдеш част от историята на футбола, трябва да играеш в Реал Мадрид

Мбапе: Ако искаш да бъдеш част от историята на футбола, трябва да играеш в Реал Мадрид

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе

Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе

Никола Цолов ще стартира 10-и и 8-и в двете основни състезания в Баку

Никола Цолов ще стартира 10-и и 8-и в двете основни състезания в Баку

Никола Цолов ще стартира от полпозишън в спринта в Баку

Никола Цолов ще стартира от полпозишън в спринта в Баку

Водещи

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

  • Преди 3 минути
Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

  • Преди 14 минути
ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

  • Преди 16 минути
Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

За втори път Върховният касационен съд гледа делото за убийството на Евгения Владимирова

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

  • Преди 35 минути
Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Такситата в София поскъпва с 5,3% от 1 януари

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдиите във ВСС допуснаха 18 кандидати за новия състав

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

Съдът даде ход на три дела срещу заповедите за събаряне на 12 сгради в "Баба Алино"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

6 случая на недекларирана валута установиха на "Капитан Андреево"

  • Преди 51 минути
Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

  • Преди 52 минути
Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Полицията в София с акция срещу наркоразпространението

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

  • Преди 1 час
ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

ЦИК възлага на "Сиела Норма" подготовката на 12 800 машини

  • Преди 1 час