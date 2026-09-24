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Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе

Александър Донски отпадна след драма в Сен Тропе
БТА

Българинът и Филип Пиечонка отстъпиха в шампионски тайбрек на четвъртфиналите на двойки

Александър Донски приключи участието си на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Сен Тропе с награден фонд 203 900 евро.

Националът на България за Купа „Дейвис“ и неговият партньор Филип Пиечонка от Полша загубиха на четвъртфиналите от бразилеца Фернандо Ромболи и израелеца Даниел Кукиерман с 6:7(6), 7:6(2), 7:10. Срещата продължи малко повече от два часа.

Първите два сета бяха изключително равностойни и завършиха с тайбрекове. Ромболи и Кукиерман взеха първия със 7:6(6), но Донски и Пиечонка отговориха и спечелиха втората част със 7:6(2).

В решителния шампионски тайбрек българо-полският тандем изостана с 2:7. Донски и Пиечонка спечелиха четири поредни точки и намалиха пасива си до 6:7.

След нов минипробив съперниците им поведоха с 8:6, но Донски и Пиечонка отново се доближиха само на точка. Ромболи и Кукиерман обаче спечелиха следващите две разигравания на свой сервис и затвориха срещата с 10:7.

Въпреки поражението Донски заработи 25 точки за световната ранглиста на двойки и 920 евро от наградния фонд. През тази седмица 28-годишният българин заема рекордното в кариерата си 81-во място при дуетите.

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