Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив
Нигерийското крило отново ще носи „жълто-черната“ фланелка и ще играе с номер 44
Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив и отново ще играе на стадион „Христо Ботев“.
21-годишният нигериец облече отново „жълто-черната“ фланелка, с която спечели Купата на България през 2024 година и отбеляза редица важни попадения.
Фланговият футболист ще направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев още през тази седмица.
Укаки ще носи номер 44 при завръщането си в най-стария български футболен клуб.