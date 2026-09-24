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Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив
Снимка: Фейсбук-страницата на Ботев Пловдив

Нигерийското крило отново ще носи „жълто-черната“ фланелка и ще играе с номер 44

Ехидже Укаки се завърна в Ботев Пловдив и отново ще играе на стадион „Христо Ботев“.

21-годишният нигериец облече отново „жълто-черната“ фланелка, с която спечели Купата на България през 2024 година и отбеляза редица важни попадения.

Фланговият футболист ще направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев още през тази седмица.

Укаки ще носи номер 44 при завръщането си в най-стария български футболен клуб.

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