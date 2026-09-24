Балтийските държави наложиха собствени санкции на Русия след решение на ЕС

Трите балтийски държави предприеха самостоятелни мерки срещу руските бизнесмени Алишер Усманов и Михаил Фридман, след като Европейският съюз отмени санкциите срещу тях.

Естония е сред държавите, които не са подкрепили решението на ЕС. Външният министър Маргус Цахкна заяви, че страната не е сметнала за правилно Усманов и Фридман да бъдат извадени от европейския санкционен списък.

Естония "не сметна за правилно тези двама видни руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък на ЕС и не подкрепи решението", заяви Цахкна в изявление, разпространено в четвъртък.

По думите му Русия не показва "никаква готовност" да прекрати войната срещу Украйна, а Усманов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия. В изявлението на естонското външно министерство не се уточнява какви конкретни мерки са предприети срещу двамата бизнесмени.

Латвия вече е въвела финансови ограничения срещу Усманов и Фридман, както и забрана за влизането им в страната. Литва също е предприела подобни национални мерки.

Европейският съюз отмени във вторник санкциите срещу двамата руски бизнесмени след продължителни разногласия между държавите членки.

Някои страни от ЕС са настоявали санкциите да бъдат отменени. Според източници от ЕС, цитирани от ДПА, Франция се е надявала в замяна да постигне освобождаването на свои граждани, задържани в чужбина.

Вчера президентът на Азербайджан Илхам Алиев нареди да бъдат помилвани един френски гражданин, 19 азербайджанци и други чуждестранни граждани.

Латвия беше сред най-категоричните противници на отмяната на санкциите. Украйна също разкритикува решението на ЕС и го определи като "срамно".

Междувременно санкциите срещу около 3000 други физически лица, организации и компании бяха удължени с 36 месеца. Те са обвинявани, че подкрепят войната на Русия срещу Украйна или извличат ползи от политиката на Кремъл.