Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Ако САЩ или други държави-участнички в договора проведат ядрени изпитания на място, то и Русия ще трябва да предприеме съответни адекватни ответни мерки, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по повод тридесетата годишнина от откриването за подписване на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, предават руски медии.

Захарова добави, че Москва ще се придържа стриктно към това.

По-рано директорът на департамента по европейски въпроси в руското външно министерство и най-високопоставеният представител на Руската федерация в Арктическия съвет Владислав Масленников отбеляза, че заиграването на западните страни с ядрено оръжие предизвиква особена тревога.

Освен това Захарова заяви, че Западът се опитва да „доближи“ европейското ядрено оръжие до руските граници. Тя посъветва западноевропейските „горещи глави“ да престанат да си играят с огъня и внимателно да изслушат предупрежденията на Москва. Според нея разпространението на ядрено оръжие в Европа не е абстрактна заплаха, а реален сценарий, който може да доведе до катастрофа.