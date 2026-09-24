Николай Найденов: Ще защитя правата си срещу действията на Сарафов по законовия ред

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще предприеме действия за защита срещу твърденията и действията на следователя в Националната следствена служба и бивш и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по установения от закона ред, без да използва медиите за това.

Позицията му е в отговор на отворено писмо на Сарафов до министър-председателя Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев.

В писмото си Сарафов твърди, че министърът на правосъдието "през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в частния офис на фирма "Ратола" в кв. "Лозенец" в София".

Найденов заявява, че няма да позволи спорът да отклони вниманието от избора на ВСС, при който кандидатите трябва да бъдат преценявани по професионализъм и интегритет.

"В едно от първите си публични изявления, след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления", посочи Найденов.

Правосъдният министър обяснява, че приемането на магистрати в кабинета му е част от работата му и ще продължи да го прави.

"Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде", отбеляза министърът.

Той подчертава, че не е търсил подкрепа за избора на главен прокурор, нито за себе си.

По думите на Найденов фирмата, посочена в писмото на Сарафов, извършва продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им. Министърът посочва, че е посещавал офиса по лични причини и отрича там да са провеждани срещи с кандидати за ВСС.

Той добави, че ако Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, редът за съобщаването им е установен в закона.

"Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака. Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво", каза Найденов.

Министърът определя спора като институционален, а не личен.

"За разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател - според собствените му разбирания и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение", заяви правосъдният министър.