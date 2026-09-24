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Властите в Гърция издирват "прокурорския син" Васил Михайлов за тежки престъпления

Властите в Гърция издирват "прокурорския син" Васил Михайлов за тежки престъпления
Снимка: Pixabay

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянен арест за 23-годишния перничанин, който е търсен за предполагаемо участие в организирана престъпна група, тежка телесна повреда и въоръжен грабеж

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянен арест за 23-годишния Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" от Перник. Искането е във връзка с Европейска заповед за арест, издадена в Гърция, по разследване за няколко тежки престъпления.

Процедурата в България е започнала след информация, получена от Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала.

Според българската прокуратура гръцките власти издирват Михайлов за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. За тези престъпления гръцкото законодателство предвижда максимално наказание доживотен затвор. Посочените деяния са престъпления и по българския Наказателен кодекс.

Прокуратурата в Кюстендил вече е постановила задържането на Михайлов за срок до 72 часа по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Предстои съдът да прецени дали той да остане под стража в рамките на процедурата по искането на гръцките власти.

Михайлов е син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов и стана публично известен след серия разследвания за насилие и други престъпления. През май 2026 г., след като повече от десет месеца се укриваше, той беше открит и задържан в столичния квартал "Свобода".

В края на май прокуратурата съобщи, че Михайлов има една влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор, определена след групиране на наказания по две производства. Едното дело е за закана за убийство и причиняване на лека телесна повреда, а другото - за закани за убийство към жена, с която е имал връзка. След задържането си през май той беше приведен в затвора за изтърпяване на наказанието.

Срещу Михайлов се водят и други производства. По едно от делата той е осъден на първа инстанция на четири години затвор за част от обвиненията по дело за побои и закана за убийство. Към май присъдата не е била окончателна, а прокуратурата я е протестирала.

Води се и разследване, по което Михайлов е обвиняем за престъпления, сред които принуда, отвличане с користна цел и закани за убийство.

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