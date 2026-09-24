Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал договореност за получаване на нов пакет ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Той обаче не посочи държавата, с която е сключено споразумението, съобщи "Укринформ".

Зеленски е направил изявлението по време на среща с представители на украинската общност в САЩ, за която е съобщил в своя канал в "Телеграм".

"Днес постигнахме споразумение, няма да казвам с кого, за пакет ракети за системите "Пейтриът". Това е важно решение", каза той.

Украинският президент посочи, че платформата на ООН е дала възможност на Киев и други държави да укрепят своите отбранителни способности.

Зеленски съобщи и за други постигнати договорености в рамките на посещението си в САЩ. По думите му Украйна е подписала споразумение за сигурност с Австралия, което е 30-ото подобно споразумение за страната.

"Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-ото споразумение за сигурност на Украйна. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни", каза украинският президент.

Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинската делегация е провела 20 срещи с лидери на различни държави.

Както по-рано съобщи "Укринформ", Зеленски е бил в САЩ от 22 до 24 септември, където е участвал в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.