Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си
Снимка: AP/БТА

Американският президент заяви, че Вашингтон и Пекин искат да запазят настоящото положение, докато конкуренцията между двете страни в развитието на изкуствения интелект продължава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изкуственият интелект ще бъде сред важните теми в днешната му среща с китайския президент Си Дзинпин. В същото време Тръмп посочи, че и двамата лидери искат настоящото положение да се запази, предаде Ройтерс.

"Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence - SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са", написа Тръмп в социалните мрежи. Той използва термина "свръхинтелект" за изкуствения интелект.

"Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!", заяви американският президент, визирайки американското Министерство на правосъдието.

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми за регулиране на компаниите за изкуствен интелект и за подвеждането им под отговорност. С това той изглежда омаловажи опасенията на представители на сектора за потенциалните вреди от злоупотребата с технологията.

Посещението на Си във Вашингтон се провежда на фона на ново засилване на обществените опасения относно потенциалните рискове от изкуствения интелект. През този месец изследовател от "Антропик" предупреди, че според хората, разработващи технологията, тя би могла да унищожи човечеството до края на десетилетието.

На фона на опасенията за злоупотреба с изкуствения интелект анализатори очакват ожесточената конкуренция между САЩ и Китай в сектора да ограничи възможността за постигане на повече от символични споразумения.

До момента Тръмп не е възприел опасенията около изкуствения интелект и през втория си мандат до голяма степен подкрепя технологичните компании. Миналата седмица той заяви, че критиците на развитието на технологията "биват използвани от много хора, които не искат това да се случи, а това може да са хора от политиката, но може да бъде и Китай".

Очаква се някои от най-известните представители на американския технологичен сектор да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде днес в Белия дом в чест на Си Цзинпин.

Сред поканените се очаква да бъдат Джеф Безос от "Амазон" (Amazon), Сундар Пичай от "Алфабет" (Alphabet), Сам Олтман от "ОупънЕйАй" (OpenAI), Тим Кук от "Епъл" (Apple), Илон Мъск от "Тесла" (Tesla) и Дженсън Хуан от "Енвидиа" (Nvidia).

Още по темата

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Кремъл: Все още няма решение за среща между Путин и Тръмп през декември

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

Ирански депутат: Пезешкиян и Тръмп може да се срещнат в Ню Йорк

Ирански депутат: Пезешкиян и Тръмп може да се срещнат в Ню Йорк

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

Зеленски: Украйна е постигнала споразумение за нов пакет ракети за "Пейтриът"

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

ЕК: Русия запазва мястото си в Г-20 и може да участва в срещите на организацията

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Захарова предупреди за ответни мерки на Русия при евентуални американски ядрени опити

Водещи

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

  • Преди 11 минути
Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

  • Преди 15 минути
Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

  • Преди 23 минути
Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

  • Преди 24 минути
Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

  • Преди 40 минути
Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

  • Преди 48 минути
Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

  • Преди 58 минути
Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

  • Преди 60 минути
ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

  • Преди 1 час
Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

  • Преди 1 час
България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

  • Преди 1 час
Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

  • Преди 2 часа
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

  • Преди 2 часа