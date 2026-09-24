Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изкуственият интелект ще бъде сред важните теми в днешната му среща с китайския президент Си Дзинпин. В същото време Тръмп посочи, че и двамата лидери искат настоящото положение да се запази, предаде Ройтерс.

"Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence - SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са", написа Тръмп в социалните мрежи. Той използва термина "свръхинтелект" за изкуствения интелект.

"Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!", заяви американският президент, визирайки американското Министерство на правосъдието.

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми за регулиране на компаниите за изкуствен интелект и за подвеждането им под отговорност. С това той изглежда омаловажи опасенията на представители на сектора за потенциалните вреди от злоупотребата с технологията.

Посещението на Си във Вашингтон се провежда на фона на ново засилване на обществените опасения относно потенциалните рискове от изкуствения интелект. През този месец изследовател от "Антропик" предупреди, че според хората, разработващи технологията, тя би могла да унищожи човечеството до края на десетилетието.

На фона на опасенията за злоупотреба с изкуствения интелект анализатори очакват ожесточената конкуренция между САЩ и Китай в сектора да ограничи възможността за постигане на повече от символични споразумения.

До момента Тръмп не е възприел опасенията около изкуствения интелект и през втория си мандат до голяма степен подкрепя технологичните компании. Миналата седмица той заяви, че критиците на развитието на технологията "биват използвани от много хора, които не искат това да се случи, а това може да са хора от политиката, но може да бъде и Китай".

Очаква се някои от най-известните представители на американския технологичен сектор да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде днес в Белия дом в чест на Си Цзинпин.

Сред поканените се очаква да бъдат Джеф Безос от "Амазон" (Amazon), Сундар Пичай от "Алфабет" (Alphabet), Сам Олтман от "ОупънЕйАй" (OpenAI), Тим Кук от "Епъл" (Apple), Илон Мъск от "Тесла" (Tesla) и Дженсън Хуан от "Енвидиа" (Nvidia).