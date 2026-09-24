Какво очаква Северна Македония от посещението на Урсула фон дер Лайен

Скопие активизира контактите си с Брюксел в навечерието на посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани.

В дните преди визитата на Фон дер Лайен македонският президент Гордана Силяновска-Давкова, премиерът Християн Мицкоски и външният министър Тимчо Муцунски засилиха контактите си с представители на европейските институции.

Посланието от Скопие е, че страната иска да продължи по пътя към членство в ЕС, но очаква по-активна роля на Брюксел при решаването на спорните въпроси с България. Всичко това звучи познато, години наред Северна Македония играе игра, в която демонстрира желание за решение, но същевременно с това, не изпълнява поетите ангажименти и дефакто блокира само своята европейска интеграция.

Скопие иска ЕС да бъде „на масата“

В центъра на позицията на правителството е предложението европейски представители да участват в бъдещия диалог между Северна Македония и България. Мицкоски заяви в интервю за МИА, че Скопие е готово да обсъжда хармонизирането на Плана за действие за правата на малцинствата, но настоява това да става в присъствието на международната общност.

По думите му участието на представител на ЕС би трябвало да помогне за изграждането на доверие между двете страни и да даде по-голяма предвидимост на процеса.

„Това е двупосочна улица“, заяви македонският премиер, като подчерта, че не желае да влиза в процес, чийто краен резултат не е предвидим.

Външният министър Тимчо Муцунски също заяви, че ЕС трябва да има роля в бъдещите разговори със София – независимо дали чрез европейските институции или чрез държавите членки.

Какво очаква Скопие от Фон дер Лайен?

Предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия се разглежда от македонското правителство като възможност да постави отново въпроса за европейската интеграция на страната. Скопие очаква от Брюксел по-ясен ангажимент към процеса на разширяване и подкрепа за намиране на решение, което да позволи напредък в отношенията с България.

Македонската страна същевременно поставя акцент върху принципа на заслугите – позиция, според която напредъкът към членство трябва да зависи от изпълнението на европейските критерии и реформите, а не от двустранни спорове.

Тази теза беше изложена и от президента Гордана Силяновска-Давкова на срещата ѝ с евродепутата и постоянен докладчик на Европейския парламент за Северна Македония Томас Вайц.

Силяновска-Давкова: двустранните въпроси да не блокират интеграцията

По време на срещата в Скопие са обсъдени европейската интеграция на Северна Македония, условията за деблокиране на процеса и бъдещето на политиката на разширяване. Силяновска-Давкова е изразила подкрепа за позицията, че двустранните въпроси трябва да бъдат отделени от формалния процес на присъединяване към ЕС.

Според нея принципът на заслугите трябва да бъде защитен, а процесът на интеграция – ускорен.

Вайц от своя страна е заявил ангажираност към процеса и е подчертал необходимостта от приятелски стъпки и от двете страни. Той също така е посочил, че ЕС остава ангажиран с политиката на разширяване.

Очаквания и към новия подход на ЕС към разширяването

Друг елемент от очакванията на Скопие е свързан с обсъждания в ЕС нов подход към разширяването и постепенната интеграция на страните кандидатки. Вицепремиерът и министър по европейските въпроси Беким Сали заяви, че македонското правителство гледа положително на френско-германските предложения за поетапно включване на кандидатите в европейските структури.

По думите му подобен подход би могъл да помогне за ускоряване на европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

Скопие очаква повече яснота по този въпрос с предстоящото представяне на нов европейски документ за бъдещето на разширяването.

Какво остава спорно с България?

Основната пречка пред следващия етап от европейската интеграция на Северна Македония остава изпълнението на условията, договорени в рамките на европейския процес, включително свързаните с конституционните промени и отношенията с България.

Правителството на Мицкоски настоява за по-голямо участие на ЕС в диалога със София и търси гаранции за предвидимост на процеса.

От българска гледна точка въпросът е свързан с изпълнението на вече договорените ангажименти в рамките на европейската рамка за Северна Македония.

Така посещението на Урсула фон дер Лайен идва в момент, когато Скопие се опитва да засили политическия диалог с Брюксел и да постави европейската интеграция отново в центъра на отношенията си с ЕС.

За македонското правителство ключовият въпрос е дали Брюксел ще поеме по-активна роля в процеса със София. За Европейската комисия обаче остава необходимостта от изпълнение на поетите ангажименти и от напредък по критериите за членство.

Именно балансът между тези две позиции ще бъде сред важните теми около предстоящата визита на Фон дер Лайен в региона.