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Радев пристигна на официално посещение в Полша

Радев пристигна на официално посещение в Полша

Предвидена е среща на Радев с министър-председателя на Полша Доналд Туск

Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша.

Предстои министър-председателят да бъде посрещнат официално с церемония, която ще се състои пред сградата на Министерския съвет във Варшава.  

По време на посещението е предвидена среща на Радев с министър-председателя на Полша Доналд Туск. 

В българската делегация е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса. 

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