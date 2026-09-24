Радев пристигна на официално посещение в Полша

Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша.

Предстои министър-председателят да бъде посрещнат официално с церемония, която ще се състои пред сградата на Министерския съвет във Варшава.

По време на посещението е предвидена среща на Радев с министър-председателя на Полша Доналд Туск.

В българската делегация е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса.