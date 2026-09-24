Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

Управляващите подготвят нова данъчна политика, предвиждаща облагане на свръхпечалбите на определени сектори и промени при ваучерите за храна. Това каза депутатът от „Прогресивна България” Тодор Джиков пред НОВА Нюз.

„Мерките са ясно заложени в политическата програма на партията и генерираните допълнителни приходи ще бъдат насочени към образованието и към социални мерки за справяне с кризата”, добави народният представител.

По думите му държавата е закъсняла с облагането с данък свръхпечалба "на тези конкретни оператори, които на гърба на българския гражданин генерират много сериозни приходи". Той даде пример с таксите при теглене на пари в брой от каса в банката, високите сметки към мобилните оператори с обещания за евтини телефони и надценките от 100% на хранителните продукти от първа необходимост във веригите. Според него печалбата на банките за 2024 година е била над милиард и половина, като голямата част от тези пари се изнасят към компаниите майки извън България.

"Новият налог няма да се налага на всички компании. Взима се референтен период от 2020 до 2025 година и само тази част, която е над 20% увеличение на печалбата, ще бъде обложена с този данък свръхпечалба”, уточни Джиков, като добави, че мярката ще влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Относно ваучерите за храна се предвижда увеличение на тяхната стойност.

„Възможността за възнагражденията да минават през ваучери я вдигаме от 100 на 200 евро на човек”, посочи депутатът. Същевременно се въвежда данък от 7%, който ще се удържа от тях. Джиков аргументира тази стъпка с мотива, че тези ваучери не могат да се харчат навсякъде, а се използват в конкретни магазини с високи надценки, където потребителите отново са ощетени.

„Дори след облагането сумата чисто математически остава много по-голяма, отколкото в момента получават хората като ваучери”, обясни той.

В отговор на критики от страна на опозицията във връзка с действията на президентската институция, Джиков заяви, че Илияна Йотова не помилва наркобарони, а осъдени престъпници след решение на една цяла огромна комисия на принципа на здравословното състояние.