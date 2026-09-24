Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония
Снимка: ФБ

Ще обсъждат и и Коридор VIII и железопътната връзка между България и Северна Македония

В Скопие започва 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС - Северна Македония. В предстоящите два дни предстоят срещи с представители на институциите, политическите сили и гражданското общество.

Евродепутатът Кристиан Вигенин информира на своята страница в социалните мрежи за темите на предстоящите разговори.
"С македонските депутати ще обсъдим основни въпроси в отношенията ЕС - Северна Македония: преговорите за членство, върховенството на закона, добросъседството, регионалната стабилност, както и транспортната и енергийната свързаност. Ще отбележим Коридор VIII и железопътната връзка между България и Северна Македония.
В заключенията на Съвместния парламентарен комитет сме предложили и текст по случая с Ива Михайлова, която има нужда от спешно лечение, надявам се македонските колеги да не го блокират.
След заседанието ще участвам и в Гражданския форум за разширяването на ЕС, който дава възможност на гражданите пряко да поставят своите въпроси и приоритети за европейското бъдеще на региона", написа Вигенин.

Още по темата

Президентът Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека със случая на Ива Михайлова

Президентът Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека със случая на Ива Михайлова

Йотова представи случая на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа

Йотова представи случая на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа

Мицкоски към България: Екстрадирайте бащата на Ива Михайлова

Мицкоски към България: Екстрадирайте бащата на Ива Михайлова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Сняг изненада Сърбия дни преди началото на есента

Сняг изненада Сърбия дни преди началото на есента

Мост се срути в Румъния, след като по него премина тежкотоварен камион

Мост се срути в Румъния, след като по него премина тежкотоварен камион

Водещи

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

  • Преди 3 минути
Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

  • Преди 5 минути
Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

  • Преди 20 минути
Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

  • Преди 30 минути
Радев пристигна на официално посещение в Полша

Радев пристигна на официално посещение в Полша

  • Преди 41 минути
Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

  • Преди 52 минути
Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

  • Преди 1 час
Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

  • Преди 1 час
Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

  • Преди 2 часа
Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

  • Преди 2 часа
Световни учени обсъждат умните градове в София

Световни учени обсъждат умните градове в София