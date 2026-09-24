Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

В Скопие започва 25-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС - Северна Македония. В предстоящите два дни предстоят срещи с представители на институциите, политическите сили и гражданското общество.





Евродепутатът Кристиан Вигенин информира на своята страница в социалните мрежи за темите на предстоящите разговори. "С македонските депутати ще обсъдим основни въпроси в отношенията ЕС - Северна Македония: преговорите за членство, върховенството на закона, добросъседството, регионалната стабилност, както и транспортната и енергийната свързаност. Ще отбележим Коридор VIII и железопътната връзка между България и Северна Македония.

В заключенията на Съвместния парламентарен комитет сме предложили и текст по случая с Ива Михайлова, която има нужда от спешно лечение, надявам се македонските колеги да не го блокират.