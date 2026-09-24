Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Правителството най-накрая предприе разумна стъпка за ограничаване на рекламата на хазарта и в голямата си част текстовете са работещи, но има пропуски, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Премиерът Румен Радев вчера съобщи, че се въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

"Освен спортните зали и стадионите има изключение за реклама на спортни съоръжения, не са увеличени глобите, а трябва да бъдат, както и да се разшири дефиницията на търговска марка. Ще предложим всичко това да бъде забранено, за да има реална забрана на хазарта", заяви той.

Според Василев единственото, което е сработило в САЩ за онлайн хазарта е работата с банките и издателите на кредитни карти, за да може да се правят залози само към лицензирани онлайн оператори.

По повод предложенията за промени в данъчните закони, представени вчера в Министерството на финансите, Василев заяви, че по-високият таван за задължителна регистрация по ДДС е смислена мярка, предаде БТА.

Относно предвидената мярка за облагането с данък свръхпечалба Асен Василев посочи, че няма проблем. По думите му проблемът идва, че при консистентното му налагане печалбите изчезват.

За вдигането на местните данъци със 100% за три години Василев коментира, че ако се вдигнат данъчните оценките трябва да се намалят данъчните ставки.

Лидерът на ПП отбеляза, че е отменено редовното заседание на правна комисия, което трябваше да се проведе днес.

Асен Василев коментира, че Надежда Йорданова от ПП няма никакво касателство със здравната комисия към Министерството на правосъдието, която описва състоянието на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".