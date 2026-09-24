Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Управлението означава партньорство с бизнеса, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той се обърна към строителния бранш по време на единадесетата кръгла маса на Камарата на строителите в България (КСБ).

Регионалният министър бе категоричен, че основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта и ясни правила.

"Когато държавата е възложител, търговете, конкурсите и проектите трябва да са напълно прозрачни", заяви той.

Според него законите в сферата на проектирането и строителството трябва да бъдат написани така прецизно, че никой администратор да не може да си позволи субективно тълкуване.

По време на форума Шишков обяви конкретни законодателни промени, върху които ведомството му работи активно. На първо място се подготвят изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Освен текстовете за удостоверенията за търпимост, пакетът включва: облекчаване на процедурите в пътното строителство при непредвидени обстоятелства на обекта; пълна дигитализация на процесите по проектиране и архивиране; актуализиране на кадастъра и попълване на липсващите данни за цялата подземна инфраструктура; големите проекти: магистрали и публично-частно партньорство.

"Министерството насочва фокуса си към изграждането на ключови инфраструктурни артерии по направлението север – юг. Приоритетно ще се работи по магистралите „Русе – Маказа“ и „Черно море“, както и по тунела под Петрохан", посочи министърът.