ЦСКА се разминава с турски специалист

Абдула Авджъ най-вероятно няма да бъде новият старши треньор на ЦСКА. По-рано името на 63-годишния специалист беше свързано с поста, освободен след раздялата с Христо Янев.

Според A Spor Авджъ е много близо до назначение в Чорум. Новакът в турската Суперлига се раздели с досегашния си наставник Уур Учар и вече работи по привличането на негов заместник.

Ръководството на клуба е провело среща с Авджъ и двете страни са постигнали принципно споразумение. Остават само последни детайли преди сделката да бъде финализирана.

Очаква се в щаба на опитния треньор да влезе Йондер Каравели, който ще бъде негов помощник.

За последно Авджъ беше начело на Трабзонспор. Най-големият успех в кариерата му е шампионската титла на Турция с клуба през 2022 година.

Специалистът е водил още Башакшехир, Бешикташ и националния отбор на Турция.

Чорум е новак в елита, но ръководството му показа сериозни амбиции с мащабна лятна селекция. След шест кръга отборът заема 11-ото място със седем точки.