Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

"Някой печели брутално на гърба на българите". Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в предаването "Лице в лице".

По думите ѝ битката с високите цени продължава, като към досегашните очаквания вече има и изискване за конкретни резултати.

Манолова обясни, че т.нар. "Табло на срама" представлява публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги продават основни хранителни продукти.

"Не приемайте буквално "Таблото на срама". Става дума за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти", поясни тя.

По думите ѝ данни на Евростат показват значителни разлики в цените на някои основни групи храни в България спрямо средните за Европейския съюз. Манолова посочи, че маслата и мазнините се продават на 142% над средноевропейските цени, млечните продукти и яйцата - на 126%, а захарните изделия - на 116%.

"Справедливо ли е българинът да плаща повече от средния европеец, от средния германец или французин за основни хранителни продукти?", попита тя.

Манолова посочи, че според официални данни на Комисията за защита на конкуренцията надценките в търговските вериги достигат между 80% и 130%.

"Също по официални данни на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) надценките в търговските вериги стигат 80%, 90% до 130%. Тоест някой печели брутално на гърба на българските граждани. Българите се оказва, че са донори на печалбите на търговските вериги", посочи Манолова.

Според нея потребителите трябва да имат достъп до информация както за разликата между цените в България и тези в останалата част на Европа, така и за печалбите на търговските вериги.

"Българите имат право да знаят не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и каква е печалбата на търговските вериги".

Манолова заяви, че правителството е избрало да се бори с високите цени без въвеждане на пределни цени и тавани, каквито съществуват в редица европейски държави.

"Правителството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито в много европейски държави са въведени. Те са допустими, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на Съда в Люксембург", обясни Манолова.

По думите ѝ първоначално правителството е опитало да постигне договореност с търговските вериги, а след това е избрало да използва репутационен натиск чрез публичното показване на цените над справедливата стойност.

"И резултатът беше подигравката с „Кошницата с грижа“. След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването на това кои вериги, в кои магазини, кои продукти товарят над справедливата стойност".

Манолова заяви, че не очаква търговските вериги доброволно да намалят печалбите си, но определи публичното показване на надценките като първа стъпка в борбата с високите цени.

"Аз лично не вярвам, че търговските вериги ще се засрамят. Даже нещо повече – аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от един евроцент от своите печалби и от своите обороти. Но така или иначе това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени", обясни тя.

Председателят на КЗП посочи, че следващата стъпка трябва да бъде свързана със санкции при значително отклонение от справедливата стойност.

"Аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции".

Тя посочи и ролята на КЗК при случаи на господстващо положение и прекомерно високи цени.

"Освен това на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, при прекомерно високи цени, да се налагат тежки санкции", посочи Манолова.

По думите ѝ в държавите, които са въвели ценови тавани, справедливата цена се изчислява чрез себестойността и оперативните разходи.

"Съвсем просто - доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига. Но правителството има своя виждане".

Манолова съобщи, че КЗП започва масови проверки на търговските вериги, като посочи цените като свой основен ангажимент начело на комисията.

"КЗП не стои със скръстени ръце. От следващите дни, след проверките, които вече направихме, започваме масови проверки на търговските вериги. Най-големият проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените", обясни тя.

Манолова коментира и проверките по бензиностанциите, които според нея са започнали във вторник. Тя посочи, че спрямо началото на август цените на колонките са се увеличили между 9 и 11%.

"До момента сме установили, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени с между 9 и 11% на колонка".

В същото време, по думите ѝ, надценките върху продаваното гориво са намалели.

"Но трябва да се отбележи, че надценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. С 20% са намалели надценките за бензините, а с 40% са паднали надценките при дизела", обясни тя.

Манолова подчерта, че КЗП няма за цел да санкционира механично малките бензиностанции, а да установи начина, по който се формират цените.

"В КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки свиването, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят със световната криза в горивата", обясни Манолова.