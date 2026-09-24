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Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре
pixabay

Валежите ще са предимно в западната половина на страната, а по Черноморието ще преобладава слънчево време

През нощта времето над по-голямата част от страната ще остане ясно, но от запад-северозапад облачността постепенно ще се увеличава и до сутринта ще обхване западната половина. Вятърът в Източна България ще бъде слаб, от юг. Температурите ще се понижат до между 8° и 13° в повечето райони, а в отделни котловини ще бъдат малко по-ниски. В София минималната температура ще е около .

Утре в Западна България ще преобладава облачно време, докато над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Валежи се очакват преди обяд в северозападните райони, а следобед в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток, а в западната част на Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще достигнат 15°-16° в северозападните райони и 24°-25° в Югоизточна България, а в София ще бъдат около 18°.

Предимно облачно ще остане времето над планинските райони, като в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра те ще бъдат от сняг. Вятърът ще е умерен до силен от югоизток, като по високите върхове ще духа от югозапад. Около 12° ще бъде максималната температура на 1200 метра, а на 2000 метра - около .

Слънчево ще бъде по българското Черноморие, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб, от изток-югоизток, а максималните температури ще достигнат 20°-23°. Морската вода ще бъде с температура 21°-23°, а вълнението на морето ще е 1-2 бала.

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