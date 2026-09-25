КФН предупреди за сайт, имитиращ българска медия и обещаващ „гарантирани“ печалби

Комисията за финансов надзор (КФН) предприе действия за ограничаване на достъпа до сайт, който имитира популярна българска новинарска медия и привлича потребители с обещания за „гарантирани и сигурни приходи“ от инвестиции. Регулаторът предупреждава, че може да става дума за финансова измама.

Става въпрос за интернет страница с домейн Urianexo.sbs, която използва генерирани с изкуствен интелект изображения на известни бизнес личности. Те са представени като поддръжници на инвестиционната платформа Zeltix AI. Сайтът се разпространява чрез реклами и публикации в социалните мрежи.

От КФН посочват няколко предупредителни сигнала – липсва информация за лицата или компанията зад сайта, обещава се нереалистична доходност, а до самата инвестиционна платформа няма директен достъп извън регистрационна форма.

Регулаторът предупреждава и за риск от объркване с реално съществуващото британско дружество Zeltix Digital Ltd. Според КФН няма данни за връзка между компанията и съмнителния сайт.

Комисията подчертава, че чрез въпросната страница не могат законно да бъдат предлагани инвестиционни услуги или услуги, свързани с криптоактиви, на територията на България.

КФН с предупреждение и за ICRYPEX

Регулаторът отправя отделно предупреждение и за платформата ICRYPEX, която твърди, че разполага с лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор.

От КФН уточняват, че ICRYPEX Bilişim A.Ş. няма лиценз, издаден от българския регулатор, не е под негов надзор и не е уведомявал за намерение да предлага услуги у нас по режима за трансгранично предоставяне на финансови услуги.

КФН призовава гражданите да бъдат особено внимателни, преди да превеждат пари към инвестиционни платформи. От комисията съветват да се проверява дали съответното дружество има необходимия лиценз, както и информацията в публичните регистри на българските и европейските регулатори.

При съмнение за измама потребителите трябва да прекратят комуникацията с платформата и да сигнализират компетентните органи.