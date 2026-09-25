След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

Ново развитие в напрежението между Министерството на младежта и спорта и представители на младежкия сектор. Над 10 души, на които първоначално не е било потвърдено участие, в крайна сметка са били допуснати до срещата за промените в Закона за младежта. Това съобщиха от Националния младежки форум (НМФ).

Дискусията се проведе в петък, 25 септември, след като по-рано младежки организации обявиха, че част от желаещите да участват не са били допуснати. Недоволството стигна и до протест пред Спортната палата.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес младежки организации излязоха на протест пред Спортната палата заради отказания достъп до дискусията.

Керязов се включи в срещата

Според НМФ сред допуснатите впоследствие са били представители на младежки организации, български младежки делегати към ООН, Диалога на ЕС по въпросите на младежта и Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и експерти от работни групи към министерството.

По време на дискусията председателят на НМФ Атанас Радев е поискал отговор по какъв начин са били избрани поканените организации и на какво основание на други представители първоначално е бил отказан достъп.

От форума поставят въпроси и относно самия проект за промени в Закона за младежта. Според организацията предоставеният за обсъждане документ не е бил придружен от мотиви и оценка на въздействието.

След поставените въпроси министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се е включил в срещата, като според НМФ е заявил готовност за диалог и е уверил присъстващите, че кабинетът му е отворен за младите хора.

НМФ настоява за отделна структура за младежта

Въпреки развитието около срещата от Националния младежки форум остават критични към начина, по който Министерството на младежта и спорта управлява ресор "Младеж".

Организацията посочва три основни проблема - липса на яснота при избора на участници в дискусията, административни недостатъци при подготовката на предложените законови промени и неясна дългосрочна цел на консултацията.

НМФ и преди е отправял критики към ведомството за липса на последователност и предвидимост в младежките политики и подкрепата за младежките центрове. Форумът се определя като национален младежки съвет и обединява над 30 организации от страната.

От организацията вече настояват да бъде преосмислено мястото на ресор "Младеж" в държавната администрация. Предложението им е да бъде създадена самостоятелна държавна структура - агенция, отделена от Министерството на младежта и спорта, която да разполага с по-голям административен и финансов капацитет.

Според НМФ подобна промяна би позволила по-ефективно изпълнение на Националната стратегия за младежта и по-добро взаимодействие между държавата, младите хора и организациите, които ги представляват.