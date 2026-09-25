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Младежки организации излязоха на протест пред Спортната палата заради среща за Закона за младежта

Младежки организации излязоха на протест пред Спортната палата заради среща за Закона за младежта
ММС

Недоволството е провокирано от твърдения, че част от организациите не са били допуснати до дискусията, въпреки че техни представители са участвали в работата по законодателните промени

Представители на младежки организации се събраха на протест пред Спортната палата в София заради начина, по който Министерството на младежта и спорта организира обсъждането на промени в Закона за младежта.

Според Националния младежки форум (НМФ) срещата е била представена като широка дискусия със заинтересованите страни, но част от организациите не са били допуснати до нея. Сред останалите извън залата, по твърдения на НМФ, има и представители, участвали в работните групи към министъра по промените в закона.

Протестиращите настояват да бъдат приети от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и заявяват готовност за последващи протестни действия, ако не бъде постигнат диалог.

Напрежението между НМФ и министерството не е от днес

Недоволството идва на фона на по-широк спор между младежкия сектор и ведомството. Само дни по-рано НМФ публикува позиция, в която критикува липсата на последователен и предвидим диалог с Министерството на младежта и спорта по темата за младежките центрове.

От организацията посочват, че още на 6 август е проведена среща с политическото ръководство на министерството с над 50 участници, но според тях две от трите предложени теми са останали неразгледани. Ден по-късно НМФ е изпратил писмо с искане за свикване на Обществения съвет по въпросите за младежта, като организацията твърди, че не е получила отговор.

Спор и за ролята на младежките центрове

Един от основните въпроси е мястото на младежката работа и младежките центрове в държавната политика. НМФ настоява за по-ясно регламентиране на младежката работа в Закона за младежта и за устойчив модел за функционирането на центровете.

Организацията свързва темата и със зачестилите случаи на агресия сред млади хора, като защитава позицията, че младежката работа и центровете могат да бъдат част от превенцията на рисковото поведение. Това е позиция на НМФ, а не установено заключение за причините за младежката агресия.

Законът за младежта е основната нормативна рамка, която урежда държавната политика за младите хора и статута и дейността на младежките организации. Именно бъдещите промени в него са в центъра на днешното недоволство.

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