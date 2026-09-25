ДБ обвини Йотова във "външнополитическа шизофрения" заради позицията за Украйна

"Демократична България" излезе с остра позиция срещу президента Илияна Йотова заради присъединяването на България към съвместно изявление за Украйна в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и последвалите коментари на държавния глава.

В публикация във Facebook от формацията определят ситуацията като "най-новата проява на външнополитическа шизофрения на управляващите", като насочват критиките си основно към Йотова.

Поводът е съвместно изявление на 51 държави и Европейския съюз, в което се изразява солидарност с Украйна, осъжда се руската агресия и се потвърждава правото на страната на самоотбрана. България е посочена сред държавите, присъединили се към позицията. Това беше потвърдено и от Министерството на външните работи.

В документа се настоява Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да се включи в съдържателни преговори за постигането на справедлив и траен мир в съответствие с международното право. Изразява се и тревога от атаките срещу цивилното население и инфраструктурата в Украйна.

ДБ критикува речта на Йотова пред ООН

Според "Демократична България" позициите и езикът от съвместното изявление не са намерили място в речта на Илияна Йотова пред Общото събрание.

От формацията определят изказването ѝ като изпълнено с "клишета и кухи призиви за мир и дипломация". Това е политическа оценка на ДБ за речта на президента.

Критики са отправени и към Министерството на външните работи заради това, че първоначално не е оповестило отделно присъединяването на страната към документа.

Впоследствие от МВнР потвърдиха, че България се е присъединила към декларацията с цел запазване на европейското единство, но уточниха, че текстът не отразява в пълнота националната позиция. Според ведомството страната ни е предложила промени, които не са били приети.

Спор и за позицията на президента

Йотова от своя страна заяви, че подобно изявление не се подписва, а България не е имала възможност да изрази резервите си по него. Президентът подчерта, че позицията на страната е изложена в речта ѝ пред Общото събрание на ООН.

Именно тези думи предизвикаха новите критики на ДБ.

От формацията твърдят, че с позицията си Йотова влиза в противоречие с информацията на българското външно министерство и с публично обявеното от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. Калас посочи, че 51 държави са обединени в подкрепата си за Украйна, като България фигурира сред страните зад документа.

"Демократична България" заявява, че външната политика на страната трябва да говори "с един глас", и определя случилото се в Ню Йорк като "цирк, достоен за съжаление и осъждане".

Според формацията поведението на президента е навредило на международния авторитет на страната. От ДБ настояват Илияна Йотова да даде обяснение пред българските граждани за позицията си и за възникналото разминаване около участието на България в съвместното изявление.