Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев, страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива

Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев, страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива
Снимка: БТА

Депутатът от "Демократична България" критикува позицията на президента по декларацията за Украйна, към която България се присъедини заедно с други държави

Ивайло Мирчев отправи остри критики към президента Илияна Йотова заради позицията й относно съвместната декларация за Украйна, към която България се присъедини в рамките на Общото събрание на ООН.

България е сред 50 държави, присъединили се към декларацията, която призовава Русия за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и за започване на мирни преговори. От Министерството на външните работи заявиха, че страната поддържа европейското единство и затова се е присъединила към документа.

В същото време Йотова публикува позиция, в която заяви, че документът не се подписва и че той е бил изпратен предварително до държавите членки. Тя посочи още, че българската позиция е представена в речта й пред Общото събрание на ООН.

На този фон Мирчев заяви: "Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 50 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания."

Според Мирчев реакцията на Йотова показва разминаване между позицията на България в международния документ и заявеното от президента.

"Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси."

Мирчев критикува остро и начина, по който според него България представя позицията си по войната в Украйна.

"Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация."

Той свърза спора и с предстоящите президентски избори, като определи Йотова като политически близка до бившия президент Румен Радев.

"Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора."

Позицията на Мирчев идва ден след като Йотова представи пред Общото събрание на ООН виждането си, че мир в Украйна не може да бъде постигнат без участието както на Киев, така и на Москва, и призова конфликтът да бъде прехвърлен от военното към политическото и дипломатическото поле.

Спорът около декларацията се разви паралелно с различните публични обяснения за българското присъединяване към документа - МВнР заяви, че България подкрепя европейското единство, докато Йотова подчерта, че националната позиция е представена в собствената й реч пред ООН.

 
 

Още по темата

Илияна Йотова за общото изявление за Украйна след Съвета за сигурност на ООН: Не присъствах

Илияна Йотова за общото изявление за Украйна след Съвета за сигурност на ООН: Не присъствах

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

Водещи

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

  • Преди 5 минути
Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи

Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи

  • Преди 7 минути
Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

ДБ подготвя искане за противоконституционност на закона за земеделските производители

  • Преди 21 минути
Алкарас поиска край на среднощните мачове

Алкарас поиска край на среднощните мачове

  • Преди 36 минути
Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

  • Преди 49 минути
Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

  • Преди 59 минути
Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

  • Преди 60 минути
МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

МФ предлага 30% скок на данъчната оценка на имотите

Изгубена лична карта превърна българин в съдружник в румънски холдинг и длъжник за 1,28 млн. евро

Изгубена лична карта превърна българин в съдружник в румънски холдинг и длъжник за 1,28 млн. евро

  • Преди 1 час
Макрон: Русия може да мобилизира още 300 000 души за войната в Украйна

Макрон: Русия може да мобилизира още 300 000 души за войната в Украйна

  • Преди 1 час
Роналдо след победния старт: Първата крачка е направена

Роналдо след победния старт: Първата крачка е направена

  • Преди 1 час
Владимир Иванов: Няма причина цените на храните да скачат шоково

Владимир Иванов: Няма причина цените на храните да скачат шоково

Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната

Румен Радев: Време е България да се възползва от членството си в еврозоната