Ивайло Мирчев: Йотова е сянка на Радев, страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива

Ивайло Мирчев отправи остри критики към президента Илияна Йотова заради позицията й относно съвместната декларация за Украйна, към която България се присъедини в рамките на Общото събрание на ООН.

България е сред 50 държави, присъединили се към декларацията, която призовава Русия за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и за започване на мирни преговори. От Министерството на външните работи заявиха, че страната поддържа европейското единство и затова се е присъединила към документа.

В същото време Йотова публикува позиция, в която заяви, че документът не се подписва и че той е бил изпратен предварително до държавите членки. Тя посочи още, че българската позиция е представена в речта й пред Общото събрание на ООН.

На този фон Мирчев заяви: "Декларацията в подкрепа на Украйна, подписана от 50 държави членки на ООН, е пределно ясна и отправя недвусмислени ключови послания."

Според Мирчев реакцията на Йотова показва разминаване между позицията на България в международния документ и заявеното от президента.

"Очевидно е, че Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси."

Мирчев критикува остро и начина, по който според него България представя позицията си по войната в Украйна.

"Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация."

Той свърза спора и с предстоящите президентски избори, като определи Йотова като политически близка до бившия президент Румен Радев.

"Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора."

Позицията на Мирчев идва ден след като Йотова представи пред Общото събрание на ООН виждането си, че мир в Украйна не може да бъде постигнат без участието както на Киев, така и на Москва, и призова конфликтът да бъде прехвърлен от военното към политическото и дипломатическото поле.

Спорът около декларацията се разви паралелно с различните публични обяснения за българското присъединяване към документа - МВнР заяви, че България подкрепя европейското единство, докато Йотова подчерта, че националната позиция е представена в собствената й реч пред ООН.