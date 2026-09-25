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Нинова ще обжалва отказа на "Булгаргаз" за информация по договора с "Боташ"

Нинова ще обжалва отказа на "Булгаргаз" за информация по договора с "Боташ"
Снимка: БНТ

„Булгаргаз“ предоставя частична информация за документа, пише бившият на икономиката

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова съобщи, че ще обжалва отказ на държавното дружество „Булгаргаз“ да предостави по Закона за достъп до обществена информация пълния текст на междинния протокол към споразумението с турската държавна компания „Боташ“.

По думите ѝ полученият отговор съдържа информация, която поставя въпроси около условията на договореностите между двете компании и режима на поверителност по документа.

От публикуваното решение на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ се вижда, че дружеството е отказало да предостави съдържанието на протокола, след като турската компания „Боташ“ е възразила срещу разкриването на исканата информация. Като основание е посочен чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, който предвижда, че при изрично несъгласие от трето лице се предоставя само информация, която не засяга неговите интереси. 

В същото време „Булгаргаз“ предоставя частична информация за документа. Според решението междинният протокол към споразумението от 30 декември 2022 г. предвижда 15-месечно спиране на клаузата „транспортирай или плати“, като през този период дружеството ще заплаща капацитет само за реално пренесените количества природен газ през точката „Странджа/Малкочлар“ при цени, по-ниски от първоначално договорените. Посочва се още, че протоколът от 6 юли 2026 г. урежда единствено отношенията, свързани с доставката на природен газ и последващия му пренос до българската граница. 

В своя позиция Нинова твърди, че в отговора за първи път се споменават условия за прекратяване на договореностите, както и че между страните има отделно споразумение за поверителност. Тя определя отказа като недопустим и настоява парламентът и медиите да поискат пълно разкриване на информацията. Освен това Нинова възнамерява да обжалва решението на „Булгаргаз“ по съдебен ред.

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