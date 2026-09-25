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Полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души на протест срещу Нетаняху

Полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души на протест срещу Нетаняху
Снимка: AP/БТА

Сред задържаните са актрисите Сюзън Сарандън, Хана Айнбиндер и Синтия Никсън, както и представители на американската политика

Полицията в Ню Йорк е арестувала най-малко 30 души по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН. Демонстрацията се проведе преди изказването на Нетаняху в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Сред задържаните са носителката на "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на "Еми" Хана Айнбиндер и актрисата Синтия Никсън. Арестувани са още кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе и Челси Манинг.

Около 200 души са се събрали пред сградата на ООН за протеста, организиран от еврейската активистка група "Еврейски глас за мир", която подкрепя палестинците.

Протестиращите са били облечени с еднакви бели тениски с надписи "Финансирайте хората, а не бомбите", "Не на войната" и "Свобода за Палестина".

Сред участниците е била Мание Морадиан, 50-годишна университетска преподавателка с ирански и еврейски произход. Тя заяви, че протестиращите носят отговорност да се противопоставят на случващото се в Газа.

"Това, което се прави в Газа - унищожаването на цяло едно общество - от наше име и с парите от нашите данъци, е наша отговорност да се противопоставим, а Нетаняху няма право да използва трибуната на ООН, за да оправдае тези зверства", заяви Морадиан.

Демонстрантите са блокирали движението в района, след което полицията им е наредила да напуснат пътното платно. Част от участниците са се преместили на тротоарите, но основната група е останала на пътя и е продължила да скандира лозунги срещу Нетаняху.

Полицаи, пристигнали с велосипеди, са обградили протестиращите и един по един са започнали да ги извеждат от групата. Задържаните са били с ръце, вързани зад гърба, след което са били отведени до полицейски автобуси.

Протестът се проведе непосредствено преди речта на Нетаняху пред Общото събрание на ООН. В изказването си израелският премиер защити действията на страната си в региона.

При началото на речта му десетки делегати напуснаха залата в знак на протест.

Районът около централата на ООН традиционно се превръща в място за протести по време на срещите на високо равнище на световната организация. И тази година около сградата се провеждат демонстрации по различни международни теми.

През последните два дни в района са организирали протести и ирански опозиционни групи.

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