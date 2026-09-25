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Късна драма донесе равенство в дебютите на Клоп и Шави

Късна драма донесе равенство в дебютите на Клоп и Шави
АП/БТА

Коди Гакпо спаси Нидерландия срещу Германия, а Гърция обърна Сърбия с гол в добавеното време

Нидерландия и Германия завършиха 1:1 в драматичен двубой на „Йохан Кройф Арена“ от първия кръг на Лигата на нациите.

Срещата беше официален дебют за новите селекционери на двата отбора - Юрген Клоп начело на Германия и Шави Ернандес на пейката на Нидерландия.

Домакините започнаха по-силно и в 13-ата минута Върджил ван Дайк изпрати топката във вратата с глава. Попадението обаче беше отменено след намеса на ВАР заради нарушение на Брайън Броби срещу Марк-Андре тер Стеген.

Двата отбора понесоха и кадрови удари. Кай Хаверц напусна принудително в 30-ата минута, а малко след това контузия получи и Броби.

Германия се възползва от ситуацията и откри резултата в 32-рата минута. Карим Адейеми проби в наказателното поле и подаде към Феликс Нмеча, който реализира отблизо.

Седем минути по-късно Адейеми направи огромен пропуск на празна врата. Нидерландия отговори с опасни атаки, но Крисенсио Съмървил и Коди Гакпо не успяха да изравнят преди почивката.

През второто полувреме „лалетата“ наложиха сериозен натиск. Тер Стеген отрази удар на Дензъл Дъмфрис, а Ван Дайк и Мекс Меердинк пропуснаха добри възможности.

Германия можеше да реши мача чрез Филип Треу, но ударът му беше изчистен пред голлинията.

Изравняването дойде в последните секунди. Рубен ван Бомел центрира великолепно с външен фалц, а Гакпо изпрати топката в мрежата за крайното 1:1.

В другия двубой от група А1 Гърция победи Сърбия с 2:1 на стадион „Райко Митич“ в Белград.

Андрия Живкович изведе домакините напред още в четвъртата минута. Христос Цолис изравни в 74-ата, а Анастасиос Дувикас донесе пълния обрат за гърците в добавеното време.

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