13 тежки катастрофи през последното денонощие, един човек е загинал

Един човек е загинал, а други 13 са ранени при 13 тежки пътни произшествия, регистрирани в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са отчетени общо 30 пътни инцидента - две тежки и 28 леки катастрофи. При тежките произшествия са пострадали двама души.

От началото на 2026 г. при катастрофи в България са загинали 345 души, което е с 25 повече спрямо същия период на 2025 г. За годината са регистрирани общо 5036 пътни произшествия, при които са пострадали 6245 души.