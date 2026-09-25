Дъжд в Западна България в петък, валежи в части от страната и през уикенда

В петък дъжд ще вали на места в Западна България, като валежите ще започнат още преди обяд в северозападните райони. Следобед те ще обхванат и други части на западната половина от страната.

По високите части на планините валежите ще са от сняг.

В Западна България времето ще остане облачно през целия ден, докато над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Вятърът ще е слаб - от изток-югоизток, а в западната част на Дунавската равнина ще духа от северозапад.

Температурите ще са между 15-16 градуса в Северозападна България и 24-25 градуса в югоизточните райони. В София максималната температура ще бъде около 18 градуса.

По Черноморието валежи не се очакват и ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен-югоизточен вятър, а максималните температури ще достигнат 20-23 градуса. Температурата на морската вода ще е 21-23 градуса, а вълнението - 1-2 бала.

В планините в петък ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в масивите на Западна България, а над 1800–2000 метра валежите ще са от сняг. Вятърът ще е умерен до силен от югоизток, като по високите върхове ще духа от югозапад. Температурата на 1200 метра ще достигне около 12 градуса, а на 2000 метра ще бъде около 4 градуса.

През почивните дни валежите ще се изместят към други части на страната. В събота на много места в Източна и Южна България ще превали дъжд, докато над 2200 метра в планините ще вали сняг. Денят ще остане предимно облачен, с до умерен северен-североизточен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните - от 16 до 21 градуса.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността постепенно ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще остане тя над източните и планинските райони, където на отделни места все още е възможно да превали слабо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, а съществена промяна в температурите не се очаква.