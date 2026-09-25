Смяна в последната минута: Кандидат-президент смени вицето си, заради чуждо гражданство

Кандидат-президентската двойка, при която кандидатът за вицепрезидент беше заличен заради наличие на чуждо гражданство, ще участва в изборите след направена замяна. Това обясни пред БНТ Стоянка Балтова от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Причината за решението е установено от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ наличие на друго гражданство на кандидата за вицепрезидент. Според Конституцията кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да отговарят на определени условия за избираемост, като не се допуска наличие на двойно гражданство по рождение.

От ЦИК уточниха, че срокът за замяна на вече регистрирани кандидатски двойки е изтекъл в четвъртък, 24 септември. На мястото на заличения кандидат е предложен нов, поради което общият брой на регистрираните кандидат-президентски двойки остава 27.

Проверките за съответствието на кандидатите с изискванията на Конституцията продължават до 27 септември. Те се извършват от няколко институции, сред които ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“. От ЦИК обясниха, че кандидатите се регистрират преди приключването на всички проверки заради различните законови срокове. Започва и подготовката на машините за гласуване.

ЦИК е приключила процедурата за избор на изпълнител за техническата поддръжка и подготовката на машините за предстоящия вот. Единствен кандидат в обществената поръчка е „Сиела Норма“, като комисията е упълномощила председателя си да сключи договор с компанията.

Предвидено е да бъдат проверени всичките 12 800 машини за гласуване. Ще се извърши диагностика и профилактика, а при необходимост ще бъдат подменяни принтери, батерии, флаш памети, дисплеи, платки и други компоненти.

От ЦИК очакват подготовката да приключи до 15 октомври. От комисията заявяват, че имат уверение от изпълнителя, че всички машини ще бъдат приведени в изправност за изборите. След извършения ремонт машините ще получат и едногодишна гаранция.

Нови параметри на хартията за машинното гласуване

Предстои и процедура за осигуряване на специализираната хартия за машинното гласуване. От ЦИК посочват, че тя ще бъде значително по-тънка в сравнение с използваната при предходни избори.

Целта е да се избегнат проблеми с отпечатването на разписките и ситуации, при които се получават бели или непълни разписки. От комисията предстои да обявят допълнителни параметри на хартията и изискванията към нея.