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PR експерти: 5 от 27 двойки имат шанс да прекрачат прага на Президентството

PR експерти: 5 от 27 двойки имат шанс да прекрачат прага на Президентството
Снимка: БТА

Геополитиката и сигурността ще са двете основни теми, заяви Наталия Димитрова

България официално влезе в президентска кампания. 27 двойки искат да стигнат до „Дондуков“ 2. „Това, което ни предлага българската политическа сцена в момента, е една доста смешна ситуация, в която има няколко души, които искат наистина да станат президенти“, коментира пред БТВ PR експертът доц. Диана Дамянова.

Според нея останалите имат собствени мотиви от най-различен характер.

Изборът е много голям, така че избирателната активност вероятно от 25% ще скочи на 27%, каза Дамянова.

Имаме петима кандидати, които познаваме достатъчно добре. Ясни са мотивите им. Останалите 22-ма имат лични мотиви. За мен повечето от тях търсят медийната изява. Този един месец слава, в който няма да им се налага да плащат от джоба си“, каза от своя страна PR експертът Пепи Димитрова.

За нас като експерти първите петима кандидати, които имат шанс да стигнат до финалния сблъсък, са интересните и тях наблюдаваме по-внимателно“, допълни тя.

Много вероятно е да има – двама се карат, третият печели. Но не знаем кои са двамата и кой е третият. До момента имахме по-ясна битка между Йотова и Гюров, но сега с появата на „Възраждане“ не знаем кой срещу кого ще насочи кампанията си“, посочи Пепи Димитрова.

В началото на кампанията сме и голяма част от тези кандидати не сме ги чули, така че е трудно да определим каква ще е тяхната стратегия. Кампанията тръгна със скандали, но не смятам, че това е полезно нито за кандидатите, нито за избирателите“, смята PR експертът Наталия Димитрова.

Геополитиката и сигурността ще са двете теми, по които ние ще очакваме да чуем тяхното мнение“, допълни тя.

По думите на доц. Диана Дамянова се прави опит геополитиката да бъде ключовата фаза, но според нея българите търсят по-скоро да види дали ще има някаква опозиционност на тази власт.

За мен интригата е в това дали българският народ ще пожелае да сложи всички яйца в една кошница. И коя ще бъде кошницата, която той ще сложи. Много е важно е и когато се правят мажоритарни избори, мажоритарните кандидати да кажат на балотаж кой биха подкрепили“, смята Дамянова.

Според Наталия Димитрова предизвикателствата пред кандидат-президентите са свързани с това да се еманципират от своята политическа биография дотук.

Тази мантра, че има двама кандидати не отговаря напълно на истината. Имаме един трети кандидат с много сериозни шансове, защото външнополитическата лексика на Радев накара една част от най-проруските му избиратели да се разстроят морално. Те могат да припознаят друг кандидат. Тази предпоставка, че всичко е предрешено в този момент ми изглежда наивна“, смята доц. Диана Дамянова.

Факт е, че ние избираме „джувката“ на българската държава. Той няма пряка власт, но създава атмосферата в тази държава. В този смисъл този избор, който предстои, е малко по-морално, естетически, политически, отколкото твърдо политически, допълни Дамянова.

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