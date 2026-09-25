Временна организация на движението по столичен булевард от 25 септември до 7 октомври

Временна организация на движението по столичния бул. „Владимир Вазов“ се въвежда от 25 септември до 7 октомври, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В посочения период, включително на 7 октомври, ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“. Движението там ще се осъществява двупосочно по северното платно на булеварда, както и по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“.

Промени ще има и в маршрутите на градския транспорт. От 25 септември до 7 октомври 2026 г. включително тролейбусни линии № 1 и № 3 ще се движат до спирка „Пътностроителна техника“, която е крайна станция на автобусна линия № 100.

В посока „Пътностроителна техника“ тролейбусите по линии № 1 и № 3 ще следват досегашните си маршрути от „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна-ухо“ до спирка с код 1753 „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“. След нея превозните средства ще завиват надясно по локалното платно на булеварда, а след това наляво по ул. „Бесарабия“, откъдето ще достигат до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“. Тя ще бъде начална и крайна спирка за двете линии и се използва от автобусна линия № 100.

В обратната посока – към „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна-ухо“ - тролейбусите ще потеглят от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“. Оттам те ще продължават наляво по северното платно на ул. „Витиня“, след което ще завиват наляво по западното платно на улицата и надясно по бул. „Владимир Вазов“. След включването в булеварда ще продължат по обичайните си маршрути, посочиха от Столична община.

По променените маршрути тролейбусите ще обслужват три спирки. Това са спирка с код 2540 „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, която съществува за автобусна линия № 100, спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ - начална и крайна, както и спирка с код 2482 „Ул. Витиня“ в западното платно на ул. „Витиня“. Последната се намира преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“ и също се обслужва от автобусна линия № 100.

Считано от 25 септември 2026 г., автобусна линия №78 се връща към постоянния си маршрут.

Съгласно приетата постоянна организация на движение на бул. „Владимир Вазов“ ще бъде разкрита нова спирка с код 2933 МС „Ген. Владимир Вазов“. Тя ще се обслужва от автобусни линии №112, 117, 118, 119 и 188. Едновременно с това спирка с код 2182 МС „Ген. Владимир Вазов“, която обслужва същите линии, ще бъде закрита заради въведената временна организация на движението, информираха от Столична община.

По бул. „Владимир Вазов“ временна организация на движението беше въведена и в периода от 19 до 24 септември.