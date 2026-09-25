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Къде се пътува трудно на 25 септември: затварят два пътя край Габрово

Къде се пътува трудно на 25 септември: затварят два пътя край Габрово

Движението остава двупосочно в едното платно на „Хемус“ край Шумен, а дъждът ще затруднява пътуването в Западна България

На 25 септември се затварят два участъка в Габровска област. Между 08:00 и 17:00 часа няма да се преминава по пътя Горна Росица – Гъбене, а движението между Габрово и Узана ще бъде спирано от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

По АМ „Хемус“ платното към София край Шумен остава затворено, а трафикът е прехвърлен двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Затворени участъци в Габровско

От 08:00 до 17:00 часа път III-4402 между Горна Росица и Гъбене е затворен за всички автомобили заради ремонт на настилката.

По път III-5006 Габрово – Узана движението се спира от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Ограничението обхваща участъка между 6-и и 21-ви км.

Между Драгановци и Габрово се преминава двупосочно в една лента, а при Тодореците по пътя към Трявна също е ограничена едната лента. За всички тези участъци 25 септември е последният обявен ден на организацията.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна. При увеличаване на трафика са възможни локални колони.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

В Ловешка област между 78-и и 103-и км към София се косят тревни площи и движението е с повишено внимание.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и останалата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа специална организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил. И за нея 25 септември е последният обявен ден.

Автомагистрала „Марица“

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението се извършва в една лента заради ремонт на фугите на мостово съоръжение и селскостопански подлез. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

Между 2-и и 18-и км към Свиленград се работи в аварийната лента при монтаж на рекламни съоръжения. Днес е последният обявен ден на тази организация.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според вечерния бюлетин на АПИ.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-9 между Обзор и Баня движението се извършва в една лента заради ремонт.

Транзитният трафик през Първенец остава пренасочен по улица „Васил Левски“. По улица „Съединение“, която е част от път III-862 Пловдив – Лилково, преминават само живеещите в района и автомобилите със специален режим.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, път II-99 и пътен възел „Приморско“.

Път III-868 Рудозем – Смолян е затворен за ремонт. Обходът е през Смолян, Чокманово, Смилян и Рудозем.

Затворен остава и път III-8641 Пампорово – Смолян при Райковски ливади заради пропадане на платното. Пътува се през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов остава затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градските улици.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. През „Петрохан“ е забранено движението на автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и на превозни средства с ремаркета.

През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е било нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 25 септември в Западна България ще бъде облачно. Преди обяд ще вали в северозападните райони, а следобед валежите ще обхванат и други части на Западна България. В останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна.

Максималните температури ще бъдат от 15–16 градуса в Северозападна България до 24–25 градуса в югоизточните райони. В София се очакват около 18 градуса.

В планините ще бъде облачно, с дъжд в западните масиви и сняг над 1800–2000 метра. Ще духа умерен до силен вятър, което може допълнително да затрудни движението по високопланинските пътища.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с максимални температури между 20 и 23 градуса.

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