Небето на 25 септември: Дъждът се връща на запад, сняг над 1800 метра и до 25 градуса на югоизток
Петъкът разделя България на облачен и дъждовен запад и по-топъл изток, в София ще бъде около 18 градуса, а по Черноморието ще има повече слънце
Петък, 25 септември, ще донесе ново влошаване на времето в Западна България, докато в източните райони ще остане по-топло и с повече слънчеви часове. Максималните температури ще се различават чувствително – от едва 15°–16° в Северозападна България до 24°–25° в крайните югоизточни райони.
Облаци и дъжд обхващат Западна България
Над Западна България днес ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна.
Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а следобед дъждът ще обхване повече места в Западна България.
Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а в западната част на Дунавската равнина – от северозапад.
Температурният контраст ще бъде голям: около 15°–16° на северозапад, близо до 18° в София и до 24°–25° в Югоизточна България.
София – облачно, около 18 градуса и с валежи
В София петъкът ще бъде значително по-облачен.
Очакват се валежи от дъжд, по-вероятни през втората половина на деня. Максималната температура според прогнозата на НИМХ ще бъде около 18°.
В ранните часове температурата в столицата е около 6°–8°, като през деня затоплянето ще остане ограничено заради облачността.
По Черноморието – повече слънце и до 23 градуса
Докато на запад ще вали, по Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.
Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, температурата на морската вода – 21°–23°, а вълнението ще остане слабо – 1–2 бала.
В планините – дъжд, а над 1800–2000 метра сняг
В планините ще бъде предимно облачно.
В масивите на Западна България ще има валежи от дъжд, а над около 1800–2000 метра те ще преминават в сняг.
Ще духа умерен до силен югоизточен вятър, а по високите върхове – югозападен.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.
Събота ще е по-дъждовна, в неделя валежите отслабват
В събота, 26 септември, времето ще бъде предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. В планините над около 2200 метра отново ще вали сняг.
Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 16° и 21°.
В неделя, 27 септември, в по-голямата част от страната валежите ще спрат, облачността ще започне да се разкъсва и временно да намалява. Повече облаци ще останат над източните и планинските райони, където на отделни места все още е възможен слаб дъжд.
В началото на следващата седмица се очертава постепенно стабилизиране на времето и бавно повишение на дневните температури.