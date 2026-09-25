Небето на 25 септември: Дъждът се връща на запад, сняг над 1800 метра и до 25 градуса на югоизток

Петък, 25 септември, ще донесе ново влошаване на времето в Западна България, докато в източните райони ще остане по-топло и с повече слънчеви часове. Максималните температури ще се различават чувствително – от едва 15°–16° в Северозападна България до 24°–25° в крайните югоизточни райони.

Облаци и дъжд обхващат Западна България

Над Западна България днес ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна.

Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а следобед дъждът ще обхване повече места в Западна България.

Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а в западната част на Дунавската равнина – от северозапад.

Температурният контраст ще бъде голям: около 15°–16° на северозапад, близо до 18° в София и до 24°–25° в Югоизточна България.

София – облачно, около 18 градуса и с валежи

В София петъкът ще бъде значително по-облачен.

Очакват се валежи от дъжд, по-вероятни през втората половина на деня. Максималната температура според прогнозата на НИМХ ще бъде около 18°.

В ранните часове температурата в столицата е около 6°–8°, като през деня затоплянето ще остане ограничено заради облачността.

По Черноморието – повече слънце и до 23 градуса

Докато на запад ще вали, по Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, температурата на морската вода – 21°–23°, а вълнението ще остане слабо – 1–2 бала.

В планините – дъжд, а над 1800–2000 метра сняг

В планините ще бъде предимно облачно.

В масивите на Западна България ще има валежи от дъжд, а над около 1800–2000 метра те ще преминават в сняг.

Ще духа умерен до силен югоизточен вятър, а по високите върхове – югозападен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

Събота ще е по-дъждовна, в неделя валежите отслабват

В събота, 26 септември, времето ще бъде предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. В планините над около 2200 метра отново ще вали сняг.

Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 16° и 21°.

В неделя, 27 септември, в по-голямата част от страната валежите ще спрат, облачността ще започне да се разкъсва и временно да намалява. Повече облаци ще останат над източните и планинските райони, където на отделни места все още е възможен слаб дъжд.

В началото на следващата седмица се очертава постепенно стабилизиране на времето и бавно повишение на дневните температури.