Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като "страхотна"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи срещата си с китайския президент Си Дзинпин като "страхотна", съобщи Ройтерс.

Тръмп направи коментара пред журналисти, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера "Марин Уан" на територията на Белия дом за кратка обиколка.

По-рано през деня Тръмп прие Си Дзинпин в Белия дом, докато първите дами на САЩ и Китай имаха отделна програма във Вашингтон.

В началото на разговорите американският президент заяви, че двамата ще обсъдят редица горещи досиета. Срещата се проведе на фона на редица международни въпроси, по които Вашингтон и Пекин имат различия.

Според китайската държавна агенция Синхуа по време на разговора Си Цзинпин е призовал САЩ и Иран възможно най-скоро да разрешат различията си чрез преговори.

Китайският лидер също така е призовал Тръмп да прояви предпазливост по въпроса за Тайван, съобщава Синхуа.