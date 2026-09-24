Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Илиян Йорданов, баща на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, отрича фирмата му да има връзка с полетите на Делян Пеевски и с обществени поръчки за мантиниели, предаде NOVA.

Твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев също е отхвърлено от Йорданов в писмото му до медиите - че така нареченото „дружество касичка“, през което са били отклонявани средства, има връзка с него.

„Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него. Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети“, заяви Йорданов в позицията си.

Припомняме, че според изнесените от МВР данни средствата са преминавали през свързани фирми, в които постъпвали пари от обществени поръчки за мантиниели. Пеевски отрече това и заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

МВР е сезирало НАП по случая, като на приходната агенция е възложено да установи произхода на средствата и кой е поемал разходите за полетите.