Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Радослав Росенов ще се бие за европейското злато в София

Радослав Росенов е само на една победа от европейската титла по бокс при мъжете. Българинът се класира за големия финал в категория до 60 килограма след успех с 4:1 съдийски гласа над испанеца Андерс Ернандес.

Подкрепян от публиката в столичната зала „Асикс Арена“, 22-годишният национал изигра много зрял и тактически дисциплиниран полуфинал.

В битката за европейската титла Росенов ще се изправи срещу Айдер Абдураимов от Украйна. Той победи с 4:1 съдийски гласа Ален Рустемовски от Република Северна Македония.

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев беше избран за най-добър футболист на сезон 2025/26 в юбилейното 25-о издание на анкетата „Футболист на футболистите“.

Чочев получи и наградата за най-добър полузащитник. Най-много индивидуални отличия събра шампионът Левски.

Светослав Вуцов беше избран за най-добър вратар, Майкон спечели приза за защитник номер 1, а Евертон Бала беше определен за най-добър нападател.

Наставникът на „сините“ Хулио Веласкес грабна наградата за най-добър треньор. Негови подгласници станаха Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.

Левски доминира в идеалния отбор на сезона

Левски има най-много представители в идеалния отбор за сезон 2025/26, определен по време на церемонията „Футболист на футболистите“.

Идеалният отбор за сезон 2025/26 е: Светослав Вуцов (Левски), Сон (Лудогорец), Кристиан Димитров (Левски), Теодор Иванов (ЦСКА), Майкон (Левски), Петър Станич (Лудогорец), Акрам Бурас (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Мамаду Диало (ЦСКА 1948), Евертон Бала (Левски) и Леандро Годой (ЦСКА).

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Атанас Бостанджиев е новият мажоритарен собственик на Левски. Бизнесменът и неговите партньори придобиват контролния пакет акции от досегашния собственик Наско Сираков.

Чрез упълномощено лице Бостанджиев е подал заявление за вписване на промените в Търговския регистър. Това е последната административна стъпка от процеса по прехвърляне на собствеността.

Очаква се вписването да бъде извършено в рамките на следващите три дни. След финализирането му новото ръководство ще може официално да започне работа.

Контролният пакет включва 26 382 892 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 86,40 процента от капитала на ПФК Левски.

Адриан Андреев спечели българския сблъсък с Иван Иванов в Пловдив

Адриан Андреев победи Иван Иванов в изцяло български двубой и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив.

25-годишният софиянец се наложи над участващия с „уайлд кард“ 17-годишен варненец със 7:6(5), 6:3. Срещата продължи два часа и седем минути.

Това е четвъртият турнир от сериите „Чалънджър“, проведен през тази година на кортовете на ТК „Локомотив“ в Пловдив.