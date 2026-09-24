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Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи
Снимка: AP/БТА

Генералният секретар на Алианса призова държавите членки да увеличат помощта за Украйна, за да изпратят силен сигнал към Москва

НАТО е готова да реагира на руските кибератаки и други форми на хибридна война, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте, като призова държавите членки да увеличат подкрепата си за Украйна, предаде Франс прес.

"Русия засилва действията си в киберпространството и в други области, но НАТО е готова за това", заяви Рюте по време на церемония в Ню Йорк в памет на жертвите на атентатите от 11 септември 2001 г.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че Алиансът разполага с необходимите средства за реакция при хибридни заплахи.

"Разполагаме с всички необходими мерки за отговор срещу хибридните заплахи, за да гарантираме, че ще останем силни", каза Рюте. Той призова страните от НАТО "да предоставят повече помощ за Украйна, ако искат наистина да изпратят силен сигнал на руснаците при всеки следващ инцидент или хибридна атака".

Европейските държави са в състояние на повишена готовност заради опити за руска намеса и опасенията, че Москва може да насочи действията си към западни страни, подкрепящи Киев, отбелязва АФП.

Изявлението на Рюте идва след предупреждения на датските разузнавателни служби, според които Русия вероятно ще увеличи хибридните си атаки срещу обекти в западни държави.

В същото време датското разузнаване оценява, че евентуално руско нахлуване в страна членка на НАТО "не е вероятно", макар да остава възможен сценарий.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск също предупреди за руски хибридни заплахи, включително потенциални атаки с дронове и ракети срещу съюзниците на Украйна.

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