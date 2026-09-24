Полиция прекрати събитие на "Забранена музика" в градинката "Кристал" в София (ВИДЕО)

Полиция е прекратила събитие на "Забранена музика" в градинката "Кристал" в София. По информация, предоставена до редакцията, музикалното събитие е било прекъснато след намеса на полицейски служители.

"Забранена музика" е музикален бранд, който организира партита и събития с различни изпълнители и DJ-и. През последните години събитията му се провеждат на различни локации в София и страната.

Не са известни официални данни каква точно е причината за полицейската намеса и дали са били установени конкретни нарушения по време на събитието. При липса на официална информация не може да се твърди, че прекратяването на събитието е било свързано с употреба или разпространение на наркотични вещества.

Случаят идва на фона на засилена полицейска активност в София срещу наркоразпространението по-рано днес.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес при съвместна акция на СДВР и ОДМВР-София са задържани двама криминално проявени мъже. По данни на МВР при операцията са иззети около 130 грама билка, близо 30 грама дизайнерска дрога, около 10 грама метамфетамин и две електронни везни.

Мъжете са били задържани в търговска верига на бул. "Европа", след което са извършени процесуално-следствени действия. При тях са открити различни количества наркотични вещества, а в стая в мотел на бул. "Сливница" са намерени още около 110 грама билка, 3 грама пико и марихуана, около 30 грама дизайнерска дрога и две електронни везни. По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Софийската градска прокуратура.