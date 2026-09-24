Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на три училища обяви Столичната община в рамките на инициативата „Училището - сърцето на квартала“. В процедурата са включени 51-во Средно училище „Елисавета Багряна“, 104-то Основно училище „Захари Стоянов“ и 138-мо Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Близо 28 млн. евро без ДДС е общата прогнозна стойност на поръчката за трите училища. Крайният срок за подаване на оферти е 21 октомври 2026 г., посочиха от Общината.

Сред мерките, които ще дадат възможност на повече училища в София да преминат към обучение в една смяна, са разширяването на училищната база и изграждането на нови учебни корпуси. Едносменният режим е и национална цел с хоризонт 2030 г. Предвидени са обновени и зелени дворове, модерни пространства за спорт, открити класни стаи, както и места за игра, творчество и общуване. При контролиран достъп училищните пространства ще бъдат достъпни и за хората от квартала извън учебно време.

От Столичната община отбелязаха, че след пилотния етап работата ще продължи и в други училища в София. Постепенно моделът ще обхваща все повече учебни заведения, така че повече деца да учат в съвременна и функционална среда, а училищата да имат по-активна роля в живота на кварталите.

На 2 септември кметът на София Васил Терзиев заяви, че програмата „Училището - сърцето на квартала“ е насочена към решаването на няколко проблема, важни за развитието на образователната инфраструктура на столицата.