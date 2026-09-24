Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Антъни Гордън: Англия никога няма да контролира мачовете като Испания

Антъни Гордън: Англия никога няма да контролира мачовете като Испания
АП/БТА

Новото попълнение на Барселона смята, че английските футболисти не трябва да подражават на испанците, а да използват собствените си качества

Антъни Гордън направи любопитно сравнение между футбола в Испания и Англия преди мача между двата национални отбора в Лигата на нациите.

Новото попълнение на Барселона призна, че престоят му в Ла Лига му е помогнал да разбере колко различен е начинът, по който испанските футболисти контролират топката и вземат решения.

„Англия като нация няма силата да контролира мачовете, както го прави Испания. Това не е в нашата природа. Не съм сигурен дали е нещо, което може да бъде научено“, заяви Гордън.

Бившият футболист на Нюкасъл смята, че английските играчи също са обучени да владеят и задържат топката, но испанците притежават различен усет към играта.

„Понякога наблюдавам решенията, които испанските футболисти вземат с топката, и си мисля: „Не знам как са го видели“. Това е начинът, по който са устроени. Без съмнение те са различни“, добави крилото.

Според Гордън Англия не трябва да се опитва да копира стила на Испания, защото разполага с футболисти с други силни качества.

„Имам чувството, че се опитваме да подражаваме на Испания. Имаме играчи, които са също толкова добри, но притежават различни качества. Защо да се опитваме да направим английските футболисти еднакви с испанските? Те имат неща, които ние нямаме, но и обратното“, каза националът.

Гордън коментира и битката за „Златната топка“, в която сред основните претенденти са неговият съотборник в националния отбор Хари Кейн и звездата на Барселона Ламин Ямал.

„За мен трябва да бъде един от двамата, като се има предвид какво постигнаха и това, което Ламин направи на толкова ранна възраст“, завърши Гордън.

Още по темата

Рафиня избухна с втори пореден хеттрик, Барселона бие

Рафиня избухна с втори пореден хеттрик, Барселона бие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона разби Расинг със 7:2 и постави нов клубен рекорд

Барселона разби Расинг със 7:2 и постави нов клубен рекорд

Лийдс разгроми Нюкасъл и се изкачи на трето място

Лийдс разгроми Нюкасъл и се изкачи на трето място

Нюкасъл навакса два гола и измъкна точка срещу Борнемут

Нюкасъл навакса два гола и измъкна точка срещу Борнемут

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Левски доминира в идеалния отбор на сезона

Левски доминира в идеалния отбор на сезона

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Водещи

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

Йотова предложи преки контакти между ски курортите на България и Андора

  • Преди 4 минути
МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

МВнР предупреждава за извънредно положение в Калифорния заради очаквани тежки метеорологични условия

  • Преди 10 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който трябва да спрем невидимото изтичане на ресурс

  • Преди 13 минути
Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

Рюте: НАТО е готова за руските кибератаки и хибридни заплахи

  • Преди 23 минути
ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

ЦИК обяви регистрация за недействителна заради „съветско“ гражданство

  • Преди 26 минути
Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

Николай Денков: Има борба на лобита, олигархичният модел не е преборен

  • Преди 39 минути
Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

Най-важното от спорта на 24.09.2026 година

  • Преди 43 минути
Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

Бащата на посланик Иван Йорданов отрече връзка с полетите на Пеевски и „дружеството касичка“

  • Преди 44 минути
Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

Зеленски отхвърли предложението на Путин за среща в Москва

  • Преди 52 минути
Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Кърджалийско и Софийско

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

Богдан Милчев за "Таралеж": 14 души „изчезнаха“ само за месец - манипулират статистиката за жертвите по пътищата

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

300 000 евро на ламарина: Ferrari катастрофира тежко в София

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

  • Преди 1 час
Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

Абровски: „Иранската помощ“ ще стигне до много повече от няколко едри земеделски производители

  • Преди 2 часа