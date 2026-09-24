Антъни Гордън: Англия никога няма да контролира мачовете като Испания

Антъни Гордън направи любопитно сравнение между футбола в Испания и Англия преди мача между двата национални отбора в Лигата на нациите.

Новото попълнение на Барселона призна, че престоят му в Ла Лига му е помогнал да разбере колко различен е начинът, по който испанските футболисти контролират топката и вземат решения.

„Англия като нация няма силата да контролира мачовете, както го прави Испания. Това не е в нашата природа. Не съм сигурен дали е нещо, което може да бъде научено“, заяви Гордън.

Бившият футболист на Нюкасъл смята, че английските играчи също са обучени да владеят и задържат топката, но испанците притежават различен усет към играта.

„Понякога наблюдавам решенията, които испанските футболисти вземат с топката, и си мисля: „Не знам как са го видели“. Това е начинът, по който са устроени. Без съмнение те са различни“, добави крилото.

Според Гордън Англия не трябва да се опитва да копира стила на Испания, защото разполага с футболисти с други силни качества.

„Имам чувството, че се опитваме да подражаваме на Испания. Имаме играчи, които са също толкова добри, но притежават различни качества. Защо да се опитваме да направим английските футболисти еднакви с испанските? Те имат неща, които ние нямаме, но и обратното“, каза националът.

Гордън коментира и битката за „Златната топка“, в която сред основните претенденти са неговият съотборник в националния отбор Хари Кейн и звездата на Барселона Ламин Ямал.

„За мен трябва да бъде един от двамата, като се има предвид какво постигнаха и това, което Ламин направи на толкова ранна възраст“, завърши Гордън.