Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Само за няколко часа по време на първото есенно издание на поп-ъп площадките на „МаГаТа Фест“ в район „Слатина“ са събрани над 4,5 тона отпадъци, а близо 470 домакинства са получили съдове за компостиране, съобщи кметът на София Васил Терзиев, цитиран в прессъобщение на Столичната община.

Следващото издание ще се проведе в събота (26 септември) в район „Подуяне“, на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“, от 10:00 до 15:00 часа. На 3 октомври предстои третото събитие в район „Слатина“ - на паркинга пред бившия хотел „Плиска“, с удобна транспортна връзка и за жителите на район „Изгрев“. Кампанията ще продължи и на 18 октомври с издание в район „Искър“, посочиха от Общината.

На мобилните пунктове гражданите могат безвъзмездно да предават различни видове отпадъци - стари мебели, дивани, матраци, излязла от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки.

Организира се и базар за повторна употреба „Остави и вземи“ съвместно със сдружение „Рето - Надежда“. На него всеки посетител може да дари запазени дрехи, книги, уреди и предмети или да вземе нещо полезно, като така вещите получават нов живот.

По време на събитието в район „Подуяне“ тази събота Столичната община ще предоставя съдове за домашно компостиране на гражданите, които предварително са подали заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“. И за посетителите без предварителна регистрация, които желаят да получат компостер, на място ще има експерти от централната и районната администрация. Те ще проверяват съответствието с условията, а на одобрените кандидати съдът ще бъде предоставян на място. На терен ще бъдат и представители на сдружение „За Земята“, които ще дават на гражданите полезни съвети и материали за домашното компостиране.

Мобилните кампанийни активности са важна подкрепа за кварталите, но не представляват самостоятелно и устойчиво решение, подчерта столичният кмет. „Поп-ъп площадките помагат на хората да разчистят домовете си, а паралелно с това администрацията работи по цялостното надграждане на постоянната система за разделно събиране на специфични отпадъци“, посочи Васил Терзиев.

Разширява се и мрежата от „Зелени острови“ в столицата - заградени площадки с контролиран достъп. Вече функционират 79 такива в районите „Надежда“, „Овча купел“ и „Илинден“, а още 65 нови се изграждат с разширение към район „Искър“.

На територията на различни столични райони вече са поставени 10 нови преместваеми центъра за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло, метали, малка техника, батерии и опасни отпадъци. В районите „Искър“, „Кремиковци“, „Подуяне“ и „Лозенец“ част от центровете вече работят, докато останалите предстои да бъдат въведени в експлоатация в „Надежда“, „Оборище“, „Възраждане“ и „Панчарево“.

Паралелно с това се подготвя административното обособяване на първите четири постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни, строителни и масово разпространени отпадъци от домакинствата. Те ще бъдат разположени в районите „Връбница“, „Витоша“ и „Банкя“.

Столичната община подготвя и промени в общинската наредба, с които да бъде въведен ясен модел с предварителни заявки и организирани пунктове, за да се прекрати нерегламентираното оставяне на едрогабаритни и строителни отпадъци около сивите контейнери за битов отпадък.

Първото пилотно издание на инициативата се проведе на 22 март миналата година. Целта е хората да бъдат улеснени да се освободят от ненужните си вещи по правилния начин. Наименованието „МаГаТа Фест“ е образувано от първите срички на мазета, гаражи и тавани, посочиха тогава от Столичната община.