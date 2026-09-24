Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити
АП/БТА

17-годишният халф Карим Касим ще продължи развитието си в академията на „червените дяволи“

Манчестър Юнайтед финализира привличането на Карим Касим от градския съперник Манчестър Сити.

17-годишният халф беше част от юношеския състав на „небесносините“, който спечели Купата на Футболната асоциация през миналия сезон. Младежкият национал на Англия обаче реши да продължи кариерата си на „Олд Трафорд“.

„Манчестър Юнайтед постигна споразумение за привличането на перспективния млад Карим Касим. Младежкият национал на Англия се присъединява към отбора, след като напусна Манчестър Сити. Всички в клуба приветстват Карим и му пожелават много късмет“, съобщиха от Юнайтед.

Трансферът е част от засилената работа на клуба с млади футболисти. Очаква се „червените дяволи“ да привлекат и 16-годишните Дейвид Езе и Айзък Конде съответно от Манчестър Сити и Ливърпул.

В същото време Юнайтед може да се раздели с един от най-големите таланти в собствената си академия. Според информациите 15-годишният Джей Джей Гейбриъл е изразил желание да напусне на фона на интерес от други клубове.

Манчестър Юнайтед потвърди и назначаването на Конър Кинг като помощник-треньор на вратарите в първия отбор. Той пристига от Бърнли, където е заемал различни позиции в треньорския щаб от 2018 година.

Още по темата

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед се спаси в края срещу Фулъм след две греди и автогол

Манчестър Юнайтед се спаси в края срещу Фулъм след две греди и автогол

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Манчестър Юнайтед се срина от 2:0 и отпадна от Карабао Къп

Манчестър Юнайтед се срина от 2:0 и отпадна от Карабао Къп

Манчестър Сити разби Съндърланд в голово шоу и оглави Висшата лига

Манчестър Сити разби Съндърланд в голово шоу и оглави Висшата лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Нова ера в Левски: Атанас Бостанджиев официално поема контрола над клуба

Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку

Джордж Ръсел доминира в първия ден на Формула 1 в Баку

Водещи

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

ОАЕ спряха полетите на ирански авиокомпании заради новите санкции на САЩ

  • Преди 10 минути
Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

Предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг на места в страната утре

  • Преди 13 минути
Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

  • Преди 21 минути
Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

Гърция привлича обратно емигрантите си с кампания за работа в страната

  • Преди 22 минути
Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Над 4,5 тона отпадъци събраха за часове на първото есенно издание на „МаГаТа Фест“ в София

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

  • Преди 39 минути
Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 отложи решението за стартовете в Катар и Абу Даби

  • Преди 46 минути
Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

Конституционният съд отхвърли искането срещу правилата на Йотова за разпределението в ЦИК

  • Преди 56 минути
Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

Саудитска Арабия свали шест ракети, изстреляни от хутите от Йемен

  • Преди 58 минути
ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

  • Преди 1 час
Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

Над 2 тона марихуана бяха унищожени чрез изгаряне в ТЕЦ

  • Преди 1 час
България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

България търси от Полша резервни части за МиГ-29 и опит с F-16

  • Преди 1 час
Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Васил Терзиев: Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

Тръмп: Изкуственият интелект ще е важна тема на срещата със Си

  • Преди 1 час
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправят един срещу друг на 11 декември

  • Преди 2 часа