Манчестър Юнайтед открадна талант от градския съперник Сити

Манчестър Юнайтед финализира привличането на Карим Касим от градския съперник Манчестър Сити.

17-годишният халф беше част от юношеския състав на „небесносините“, който спечели Купата на Футболната асоциация през миналия сезон. Младежкият национал на Англия обаче реши да продължи кариерата си на „Олд Трафорд“.

„Манчестър Юнайтед постигна споразумение за привличането на перспективния млад Карим Касим. Младежкият национал на Англия се присъединява към отбора, след като напусна Манчестър Сити. Всички в клуба приветстват Карим и му пожелават много късмет“, съобщиха от Юнайтед.

Трансферът е част от засилената работа на клуба с млади футболисти. Очаква се „червените дяволи“ да привлекат и 16-годишните Дейвид Езе и Айзък Конде съответно от Манчестър Сити и Ливърпул.

В същото време Юнайтед може да се раздели с един от най-големите таланти в собствената си академия. Според информациите 15-годишният Джей Джей Гейбриъл е изразил желание да напусне на фона на интерес от други клубове.

Манчестър Юнайтед потвърди и назначаването на Конър Кинг като помощник-треньор на вратарите в първия отбор. Той пристига от Бърнли, където е заемал различни позиции в треньорския щаб от 2018 година.