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Левски доминира в идеалния отбор на сезона

Левски доминира в идеалния отбор на сезона
БТА

Петима футболисти на „сините“ попаднаха сред най-добрите 11 за кампанията 2025/26

Левски има най-много представители в идеалния отбор за сезон 2025/26, определен по време на церемонията „Футболист на футболистите“.

Петима играчи на „сините“ заслужиха място сред най-добрите 11 - Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас и Евертон Бала.

Лудогорец е представен от трима футболисти. Това са Сон, Петър Станич и Ивайло Чочев.

Двама играчи на ЦСКА също намериха място в състава - Теодор Иванов и Леандро Годой. Единственият представител на ЦСКА 1948 е Мамаду Диало.

Идеалният отбор за сезон 2025/26 е: Светослав Вуцов (Левски), Сон (Лудогорец), Кристиан Димитров (Левски), Теодор Иванов (ЦСКА), Майкон (Левски), Петър Станич (Лудогорец), Акрам Бурас (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Мамаду Диало (ЦСКА 1948), Евертон Бала (Левски) и Леандро Годой (ЦСКА).

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